Malena e Benny Green sulle accuse a Siffredi: proposte per attaccarlo?

Marika Milani ha accusato Rocco Siffredi di abusi e violenze, ma altre ex attrici come Benny Green e Malena hanno diffuso dichiarazioni contrastanti. Benny Green ha rivelato che diversi individui le hanno proposto di attaccare Rocco per guadagnare notorietà e soldi, includendo offerte per scrivere un libro contro di lui. Ha raccontato come alcune persone l’abbiano contattata in passato per creare notizia e scalpore, suggerendo che le accuse di violenza avrebbero attirato attenzione. Green ha lavorato con Marika Milani e ricorda che era entusiasta di girare scene con Siffredi, tanto da sentirsi in debito con lui. Quindi, si domanda come si possano rilasciare accuse di abuso dopo aver desiderato così tanto partecipare ai suoi set.

Malena, anch’essa ex attrice, ha espresso di non aver mai subito abusi da parte di Rocco Siffredi. In un’intervista a Rai 2, ha dichiarato di non essersi mai sentita sfruttata da lui, anche se si è detta delusa. Ha indicato che Siffredi potrebbe aver usato il suo nome, ma che non ha mai subito abusi fisici. Malena ha espresso incertezze sul ritornare nel settore dell’intrattenimento, indicando che la società tende a giudicare pesantemente le persone per le loro scelte professionali passate.

Le testimonianze di Benny e Malena contrastano fortemente con quelle di Marika, creando un clima di ambiguità attorno alla figura di Rocco Siffredi e alle dinamiche dell’industria in cui operano.