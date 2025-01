Malena confessa: “Penso di entrare in convento. Ora sono casta”

Dopo quasi otto anni di carriera nel settore, Malena ha deciso di lasciare il mondo del cinema per adulti, suscitando notevoli discussioni. Rocco Siffredi ha anche commentato la situazione, suggerendo che alla base della scelta di Malena potrebbero esserci motivazioni personali, rivelando inoltre che l’attrice non risponde più ai suoi messaggi.

In un’intervista a Monica Setta, Malena ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua vita post-carriera, esprimendo l’idea di ritirarsi in convento per proteggersi dal mondo esterno. Ha confessato di essere attualmente casta, un periodo di riflessione che la spinge a pensare a quale possa essere il posto migliore per lei. La sua sfiducia nei confronti degli uomini è profonda e la sua fede ha sempre avuto un ruolo significativo nella sua vita. Crescendo in una famiglia cattolica, Malena ricevette tutti i sacramenti e frequentò scuole gestite da suore, nutrendo a lungo la possibilità di diventare suora.

Malena ha parlato del suo desiderio di tornare alla verginità, un sogno che considera pressoché impossibile. Se potesse tornare indietro nel tempo, avrebbe scelto di non intraprendere il percorso che l’ha portata a essere toccata da esperienze che ora considera invasive. Ha espresso rammarico per alcune scelte fatte, rendendosi conto che il lavoro ha avuto un impatto profondo sulla sua vita personale. Desidera ora una vita diversa, caratterizzata da tranquillità e castità, e ci tiene a sottolineare l’importanza della sua purezza personale. Malena ha affermato di sentirsi meglio riservando una vita casto e ha confermato che la fede occupa ancora un posto importante nel suo cuore.

La sua storia è stata accolta con empatia da molti, tra cui Gemma Gaetani, che ha condiviso le sue emozioni dopo aver visto l’intervista. Malena ha chiarito che, nonostante il suo passato, ritiene la fede un elemento reale e presente nella sua vita, sottolineando come ogni sua decisione, compresa quella di intraprendere strade alternative, sia guidata da una ricerca interiore di perferzione e serenità.