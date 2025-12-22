Maledetta primavera di Loretta Goggi

La canzone “Maledetta primavera” occupa un posto speciale nella musica italiana. Interpretata da Loretta Goggi, artista poliedrica capace di muoversi tra canto, recitazione, imitazione e conduzione televisiva, la canzone è diventata negli anni una vera colonna sonora generazionale. Presentata al Festival di Sanremo, dove conquistò il secondo posto, riuscì comunque a imporsi come uno dei singoli più ascoltati dell’anno, rimanendo per settimane ai vertici della classifica.

Il brano non era stato pensato inizialmente per il palco dell’Ariston, ma doveva diventare la sigla del programma televisivo “Hello Goggi” su Canale 5. Tuttavia, i cambiamenti di palinsesto portarono a una scelta diversa: far partecipare la canzone a Sanremo. Gli autori, Amerigo Cassella per il testo e Totò Savio per la musica, avevano immaginato un brano intenso e immediato. Il titolo suscitò inizialmente qualche perplessità tra i discografici, che avrebbero preferito la versione più edulcorata “Benedetta primavera”. Fu però la stessa Goggi a voler mantenere la parola “maledetta”, ritenendola essenziale per comunicare l’emozione autentica del brano.

Il testo non è un attacco né alla stagione della rinascita né alla sua simbologia romantica. La primavera, qui, diventa metafora di un sentimento inatteso che travolge e ferisce. La protagonista racconta una passione improvvisa che si rivela un’illusione: lei si è lasciata coinvolgere, mentre l’altra persona viveva quel momento con leggerezza, senza un reale coinvolgimento emotivo. Per questo la primavera diventa “maledetta”: non per ciò che rappresenta in sé, ma perché porta con sé la consapevolezza di aver creduto in un amore non ricambiato. È il dolore di un attimo che sembrava luminoso e invece si spegne subito, lasciando dietro di sé rimpianto, disincanto e un senso di vulnerabilità. Il testo di “Maledetta primavera” esprime questo sentimento di dolore e delusione, con la protagonista che si chiede cosa resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, e se per errore chiude gli occhi e pensa a lui.