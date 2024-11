Maldive: i Sun Siyam Resorts si rinnovano per le vacanze di fine anno

Vacanze di fine anno al caldo e Babbo Natale sulla spiaggia: è quello che offre Sun Siyam Resorts, il gruppo alberghiero 100% maldiviano con cinque strutture nelle Maldive e un boutique hotel in Sri Lanka. Durante le festività, i resort propongono una serie di eventi speciali per intrattenere famiglie, coppie e gruppi di amici, garantendo soggiorni personalizzati. Ogni struttura ha un tema diverso, perfetto per chi cerca di sfuggire al freddo e alle tradizioni natalizie, per godersi sole, mare e un’ottima proposta gastronomica.

Al Siyam World, si celebra con il Level Up: Game Fest 2024, con numerose attività, cucina di chef stellati come Tom Brown e Brad Carter, e spettacoli di artisti noti come One Violin e DJ internazionali. I partecipanti possono anche sfidarsi in emozionanti corse su una nuova pista di go-kart elettrici immersa nella vegetazione del resort.

Il Sun Siyam Iru Fushi offre un Natale e Capodanno in stile Moulin Rouge, trasportando gli ospiti in un’atmosfera di eleganza parigina nel contesto esotico delle Maldive. La ristorazione comprende piatti della tradizione natalizia e specialità locali, accompagnati da musica dal vivo e DJ set. L’evento culminante del Capodanno sarà rappresentato da un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio.

Sun Siyam Olhuveli adotta il tema AstroFest, che celebra lo spazio con decorazioni stellari e attività galattiche. Gli ospiti potranno vivere cacce al tesoro, tornei di tennis, cocktail e cene di gala, mentre i bambini saranno coinvolti nella creazione di pupazzi di sabbia e giochi creativi.

Sun Siyam Vilu Reef punta sulla sostenibilità con il programma Island Harmony, evidenziando l’impegno verso un lusso eco-consapevole. Le celebrazioni comprendono musica dal vivo e attività da spiaggia, culminando con uno spettacolo LED per la notte di Capodanno.

Infine, Sun Siyam Iru Veli presenta il tema Metamorphosis, celebrando crescita e rinnovamento attraverso attività come snorkeling con squali balena e mante, cinema natalizio per famiglie e lezioni di yoga e pilates. La notte di Capodanno è animata da DJ internazionali e giocolieri del fuoco, promettendo un’esperienza indimenticabile.