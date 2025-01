Malattie tropicali neglette: un problema per la salute globale

Le malattie tropicali neglette causano centinaia di migliaia di decessi e colpiscono 1,6 miliardi di persone, ma ricevono poca attenzione nei Paesi poveri dove malnutrizione e scarsa assistenza sanitaria favoriscono la loro diffusione. L’AIFA e l’ISS hanno deciso di affrontare il problema in occasione della Giornata mondiale delle malattie tropicali neglette, il 30 gennaio. Queste malattie, oltre 21 gruppi eterogenei, sono causate da virus, batteri, protozoi, elminti e tossine, e comprendono patologie come scabbia, lebbra, e dengue.

Oggi, anche in Italia, si registrano casi di dengue e chikungunya, malattie trasmesse da vettori come zanzare. Nel 2024, sono stati registrati 693 casi di dengue, mai raggiunti prima, e 15 di chikungunya. Si stima che circa 4-5 mila persone in Italia siano affette da malattie tropicali neglette, tra cui la malattia di Chagas e la strongiloidosi. Le indagini hanno evidenziato anche la presenza di tracoma, oncocerchiasi e lebbra.

Le malattie tropicali neglette hanno un impatto devastante, paragonabile a quello della TBC, malaria e HIV/AIDS, e il loro rischio è in aumento a causa della mobilità globale e dei cambiamenti climatici. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su queste malattie per preservare la capacità di diagnosticarle e curarle.

Si richiede un approccio integrato per affrontare le cause profonde della diffusione e migliorare le condizioni di salute e sanitarie. L’OMS sta lavorando per controllare, eliminare o eradicare queste malattie entro il 2030, supportata da programmi globali di donazione di medicinali.