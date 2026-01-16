Malattie tropicali neglette: Torino si illumina

In occasione della Giornata mondiale contro le malattie tropicali neglette, la Mole Antonelliana si illuminerà di viola e arancione, un gesto simbolico che unisce Torino a una mobilitazione internazionale contro patologie che colpiscono oltre 1,6 miliardi di persone nel mondo. Queste malattie, nonostante l’impatto sociale, occupano uno spazio marginale nelle agende delle politiche sanitarie globali.

L’illuminazione del simbolo della città diventa uno strumento di informazione pubblica per riportare al centro del dibattito malattie diffuse soprattutto nei contesti di maggiore fragilità. Torino promuove la mozione n.21, riconoscendo l’importanza del contrasto alle malattie tropicali neglette e attivando programmi di screening per la malattia di Chagas. Questo percorso è stato costruito grazie al lavoro di Percorsi INTRECciati-PINTRE, che si impegna nella sensibilizzazione, nell’educazione sanitaria e nella produzione di reti tra istituzioni, comunità scientifica e terzo settore.

Tra le malattie tropicali neglette ci sono la dengue, la lebbra, l’elefantiasi, la schistosomiasi e la malattia di Chagas, che può rimanere silente per anni e causare disturbi cardiaci molto seri se non diagnosticata in tempo. In Italia, l’attenzione è rivolta alla diagnosi precoce, alla tutela delle persone migranti e al superamento dello stigma sociale ancora associato a queste patologie. L’OMS ha fissato l’obiettivo di eliminare almeno una di queste malattie in cento paesi entro il 2030.

L’illuminazione della Mole Antonelliana è parte di un impegno che supera i confini cittadini, collegando Torino a una rete nazionale di ricerca, prevenzione e politiche sanitarie dedicate alle malattie tropicali neglette.