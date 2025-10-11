Malattie reumatologiche in Italia: sintomi e diagnosi precoce

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie reumatologiche rappresentano la principale causa di dolore e disabilità in Europa. In Italia, circa 6 milioni di persone convivono con queste condizioni. È fondamentale non sottovalutarle e aumentare la consapevolezza per facilitare una diagnosi precoce.

Le persone affette da malattie reumatologiche possono affrontare notevoli difficoltà quotidiane, come alzarsi dal letto, mantenere posizioni sedute o in piedi per lungo tempo, e svolgere semplici attività come allacciarsi le scarpe. Tra le oltre 150 malattie reumatologiche, si trovano forme più comuni, come artrosi e artrite reumatoide, ma anche patologie più rare e gravi, come il lupus e la sclerosi sistemica.

Secondo esperti, persistono numerosi miti legati a queste malattie, come l’idea che colpiscano solo gli anziani. In verità, possono interessare anche giovani e bambini. È possibile prevenire il loro insorgere attuando semplici comportamenti, come non fumare, mantenere una dieta equilibrata e praticare attività fisica.

La diagnosi precoce è essenziale ma spesso tardiva: ci vogliono in media anni per identificare condizioni come spondilite anchilosante o artrite. Ritardi nella diagnosi possono portare a danni irreversibili e costi elevati. I sintomi da non trascurare includono dolore alle articolazioni a riposo, stanchezza cronica e cambiamenti nel colore delle dita.

Oggi esistono trattamenti in grado di controllare molte malattie reumatologiche, con l’obbiettivo di raggiungere la remissione. Le istituzioni sono chiamate a garantire informazione, prevenzione, diagnosi e accesso equo alle cure. In occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatologiche, è stato lanciato un progetto di ricerca per colmare il gap informativo riguardo queste patologie.