Malattie Reumatologiche e Aumento del Rischio di Herpes Zoster

Le malattie reumatologiche, in particolare quelle immuno-mediate o autoimmuni, sono caratterizzate da processi immunologici complessi che coinvolgono una risposta anomala del sistema immunitario. Queste patologie possono colpire le articolazioni, i muscoli e altri tessuti connettivi, portando a infiammazione, dolore e disfunzione. Tra le malattie più comuni vi sono l’artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico e la spondilite anchilosante. La diagnosi precoce e la gestione adeguata sono fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti e prevenire danni permanenti. Il trattamento può includere farmaci antinfiammatori, immunosoppressori e terapie fisiche, a seconda della gravità della condizione. Inoltre, approcci multidisciplinari, che comprendono reumatologi, fisioterapisti e specialisti in dolore, possono contribuire a un piano di cura globale. La ricerca continua a esplorare nuovi biomarcatori e terapie biologiche, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti e affrontare le sfide associate alle malattie reumatologiche. Il supporto psicologico è anche essenziale, considerando l’impatto emotivo di queste condizioni sulla vita quotidiana dei pazienti.