Sentire parlare di remissione per malattie come l’artrite reumatoide o le spondiliti può suonare strano. Eppure oggi grazie a terapie mirate e a farmaci innovativi efficaci è possibile mettere la malattia in stand-by, congelandone gli effetti su corpo e restituendo ai pazienti una vita pressochè normale. Per farlo è però fondamentale la diagnosi precoce – affermano con forza i reumatologi della Società Italiana di Reumatologia (Sir) riuniti virtualmente in occasione del loro 57° congresso nazionale. È solo così che si riesce a sfruttare la finestra temporale di opportunità che consente di ottenere i migliori risultati.“All’inizio della mia carriera il concetto di remissione era inimmaginabile”, racconta Luigi Sinigaglia, Presidente Nazionale della SIR. “Il ruolo mio e dei miei colleghi era quasi sempre quello di accompagnare i pazienti verso una progressiva disabilità cercando di rallentare gli effetti della malattia e rendere il transito meno doloroso possibile. Da 15 anni a questa parte le cose sono cambiate: abbiamo a disposizione armi efficaci per spegnere il processo infiammatorio e il dolore, e fermare la progressione”.

Per i pazienti reumatologici, dunque, le possibilità di vivere una vita completa sia dal punto di vista sociale sia lavorativo esistono. Non devono più accontentarsi. Eppure ancora troppo pochi ne sono consapevoli, troppi ancora non colgono l’opportunità. Cosa glielo impedisce? Diversi fattori, in primis il tempo. “Non possiamo fare molto in termini di prevenzione in senso stretto, ma cruciale è la diagnosi precoce, l’intervallo di tempo che intercorre tra la comparsa dei primi sintomi di malattia e l’inizio della terapia più adeguata”, aggiunge Roberto Gerli, Presidente Eletto SIR. “Ancora troppo spesso arrivano nei nostri ambulatori pazienti che convivono da anni con patologie che se prese in tempo avrebbero potuto avere un decorso molto migliore”. Quando lo stadio di malattia è avanzato, infatti, intervenire diventa difficile e invece di mirare alla remissione, che in generale deve diventare l’obiettivo primario, si può solo ripiegare sul raggiungimento di uno stato di bassa attività.

“Il ritardo diagnostico nelle malattie reumatologiche è purtroppo ancora una realtà e rappresenta tra l’altro anche una grossa fonte di dissipazione di risorse sanitarie – sottolinea Florenzo Iannone, Consigliere Nazionale SIR -. Oltre all’artrite reumatoide è oggi possibile raggiungere la remissione per altre patologie molto diffuse come l’artrite psoriasica, e si comincia a parlare di remissione anche per la spondilite anchilosante e per il lupus eritematoso sistemico. Si tratta di malattie che colpiscono prevalentemente le persone in giovane età, nel pieno della loro funzione sociale e professionale. L’introduzione dei farmaci biologici e delle piccole molecole ha rappresentato un punto di svolta nonché un motivo di speranza per la maggioranza dei pazienti”.

Un altro fattore che incide sulla remissione è l’aderenza terapeutica. “Anche in reumatologia la mancata assunzione dei farmaci da parte del paziente diventa una sfida da affrontare”, si inserisce Roberto Caporali, Segretario alla Presidenza di SIR. “Si stima che nel 30% dei casi sia involontaria, ossia le persone dimenticano di assumere il medicinale o di prenderlo in tempo, ma per ben il 70% dei pazienti è un fenomeno intenzionale riconducibile a motivazione come la paura degli effetti collaterali o le difficoltà incontrate nella modalità di somministrazione. Un problema da risolvere prestando più attenzione ai pazienti, ai loro dubbi e esigenze”.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica (pazienti e non), ma anche i colleghi medici di medicina generale – che giocano un ruolo fondamentale nella contrazione dei tempi di diagnosi e nell’assistenza ai pazienti – a questi temi, la Sir ha deciso di avviare una nuova campagna nazionale informativa. Il progetto prevede una survey tra i reumatologi, la realizzazione di un booklet e l’apertura di uno specifico canale sulla remissione su SIR TV.