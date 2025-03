Malattie Retiniche e Degenerazioni del Vetroreale

Le mosche volanti, conosciute anche come miodesopsie, rappresentano una patologia oculare comune legata alla degenerazione del vitreo. Questi disturbi visivi si manifestano con la percezione di macchie o filamenti che si muovono nel campo visivo, ma, sfortunatamente, non tendono a scomparire. Inoltre, esistono altre patologie con sintomi analoghi, come quelle retiniche e le maculopatie. Nel primo episodio del vodcast “Guardiamoci negli occhi”, viene approfondito il tema delle patologie retiniche e delle degenerazioni vitreali. Gli ospiti del programma sono la giornalista Maddalena Guiotto di Adnkronos, il dott. Vittorio Picardo, specialista in oftalmologia, e il dott. Carmelo Chines, direttore de L’Oculista Italiano. Inoltre, partecipano il dott. Scipione Rossi dell’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma e il dott. Tommaso Candian dell’Ospedale S. Antonio di Padova. L’episodio fornisce informazioni dettagliate sui meccanismi che causano le miodesopsie e offre spunti sulle diagnosi e i trattamenti disponibili per queste e altre patologie oculari.