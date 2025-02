Malattie rare: Scopinaro (Uniamo) lancia la campagna “UNIAMOleforze” per sostenere i pazienti

Per Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo – Federazione italiana malattie rare, la campagna #UNIAMOleforze rappresenta un’opportunità per concentrare l’attenzione sulle persone affette da malattie rare. Durante il convegno finale della campagna, svoltosi a Roma in occasione della Giornata delle Malattie Rare 2025, ha evidenziato l’importanza di costruire una rete di supporto attraverso eventi come convegni, incontri e dibattiti. L’obiettivo è di strutturare iniziative efficaci attorno alle esigenze delle persone con malattie rare. La campagna, intitolata ‘Molto più di quanto immagini’, è partita il 30 gennaio dal Ministero della Salute e ha toccato diverse città tra cui Torino, Udine e Pisa, per poi concludersi il 1 marzo a Bologna. Questo percorso mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere maggiore consapevolezza riguardo alle sfide quotidiane affrontate da chi vive con malattie rare. L’iniziativa rappresenta una mobilitazione collettiva finalizzata a migliorare le condizioni di vita e a garantire supporto adeguato per le persone e le famiglie coinvolte.