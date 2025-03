Malattie Rare: Miastenia Gravis e l’Innovazione Farmacologica di Argenx Italia

Fabrizio Celia, amministratore delegato di Argenx Italia, ha sottolineato l’importanza crescente dell’innovazione farmacologica nella gestione delle malattie rare autoimmuni. Tuttavia, ha affermato che l’innovazione da sola non è sufficiente; è necessario un cambiamento di paradigma verso soluzioni sempre più personalizzate per i pazienti. Questa affermazione è stata fatta durante la presentazione dei risultati del primo studio in real world su scala globale riguardante l’impatto sociale e produttivo della miastenia grave, una malattia rara che colpisce non solo i pazienti, ma anche le loro famiglie e i caregiver. I risultati dello studio sono stati presentati a Milano, in occasione dell’incontro con la stampa intitolato “Miastenia grave. Una malattia rara che compromette le aspirazioni sociali e lavorative”. La miastenia grave è una condizione che ha effetti significativi sulla vita quotidiana e sulle opportunità lavorative dei pazienti, evidenziando la necessità di un approccio più integrato e personalizzato nella ricerca e nella gestione di queste condizioni.