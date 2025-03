Malattie Rare: Miastenia Grave e Innovazione Digitale con l’App di Mantegazza (Aim)

Lo studio descritto è innovativo poiché ha permesso di reclutare un gran numero di pazienti in modo spontaneo attraverso un’app per smartphone. Questa app ha accompagnato i pazienti nel tempo, richiedendo loro di condividere informazioni sulle proprie caratteristiche cliniche, terapie e problemi, inclusi aspetti psicologici e lavorativi, tutto in forma anonima. Renato Mantegazza, presidente dell’Associazione italiana miastenia e malattie immunodegenerative – Amici del Besta Odv, ha presentato i risultati di questo studio durante un incontro a Milano organizzato da Argenx. Si tratta del primo studio in real world su scala globale che analizza l’impatto sociale e produttivo della Miastenia grave. Il reclutamento tramite app ha rappresentato un approccio innovativo nel raccogliere dati rilevanti per comprendere meglio la malattia e le sue implicazioni sulle vite dei pazienti. Questa iniziativa mira a fornire una visione più approfondita delle sfide quotidiane che affrontano i soggetti affetti da miastenia grave, contribuendo così a migliorare la conoscenza e la gestione della patologia a livello globale.