Malattie rare Italia

È stata trovata una speranza di terapia genica per i ragazzi affetti dalla malattia di Lafora, una condizione molto rara. Tuttavia, per poter procedere con questa terapia sono necessari 2 milioni di finanziamenti. La malattia di Lafora è una condizione estremamente rara che colpisce i giovani e attualmente non esistono cure disponibili per questa patologia. La terapia genica potrebbe rappresentare una speranza per i ragazzi affetti da questa malattia, ma il costo elevato rappresenta un ostacolo significativo. La raccolta di fondi è quindi fondamentale per poter dare una possibilità di cura a coloro che sono affetti da questa condizione. La comunità medica e i ricercatori stanno lavorando per trovare una soluzione a questa malattia rara e la terapia genica potrebbe essere un passo importante in questa direzione. È necessario sostenere la ricerca e la raccolta di fondi per poter dare una possibilità di cura a coloro che ne hanno bisogno.