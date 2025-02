Malattie rare e inclusione: il Registro RUAS

L’istituzione del Registro Unico delle Associazioni della Salute (RUAS) segna un cambiamento significativo nella partecipazione del Terzo Settore ai processi decisionali nel settore sanitario, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 dal governo italiano. Il RUAS ha l’obiettivo di censire e organizzare le associazioni attive in ambito sanitario, suddividendole per tematiche, per garantire la loro partecipazione ai processi decisionali del Ministero della Salute e della Commissione Scientifica ed Economica dell’AIFA. Tuttavia, il requisito di adesione, che impone una costituzione minima di 10 anni, preoccupa le associazioni che rappresentano pazienti con malattie rare. Questo criterio rischia di escludere associazioni più recenti, che, seppur giovani, svolgono un ruolo essenziale nel rappresentare bisogni spesso trascurati.

Le malattie rare interessano circa 30 milioni di persone in Europa, con circa 1,5-2 milioni di pazienti in Italia. Queste associazioni, generalmente guidate da pazienti e famiglie, affrontano sfide significative come la mancanza di fondi e l’accesso limitato ai processi decisionali pubblici. Sebbene l’obbligo di un decennio di esperienza possa garantire stabilità, appare inadeguato nel contesto delle malattie rare, dove molte nuove associazioni sono emerse negli ultimi anni a seguito dei progressi scientifici.

Per migliorare la governance sanitaria, è necessario rivedere i criteri di adesione al RUAS e adottare un approccio inclusivo, prendendo in considerazione le peculiarità delle malattie rare. È fondamentale investire in iniziative che aumentino la consapevolezza e forniscano formazione per i rappresentanti delle associazioni, garantendo così una partecipazione equa e significativa ai processi decisionali.