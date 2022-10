Malattie più comuni del Laika russo-europeo: tutto sulla sua salute

Quali sono le malattie più comuni del Laika russo-europeo e cosa è meglio sapere sulla salute di questo cane? Una serie di interessanti informazioni.

Purtroppo, essendo creature viventi, i nostri animali possono ammalarsi come tutti gli altri. Tuttavia è possibile conoscere in anticipo quale potrebbe essere la sua condizione di salute ‘solita’ e capire quali sono le malattie più comuni del Laika russo-europeo, magari prevenendole. Ecco dunque una panoramica sullo stato di salute generale di questa razza e come dovremmo affrontare le possibili patologie che si presentano.

Salute del Laika russo-europeo: uno sguardo d’insieme

Un cane abituato a stare al freddo e nella neve, potrebbe dare l’idea di un cane resistente alle malattie: ma sarà davvero così? In effetti pare che sulla salute di questo esemplare vi sia poco da dire, in quanto gode di costituzione robusta e resistente alle più grandi patologie, comuni alla maggior parte dei suoi simili. Consideriamo anche che lo stare perennemente in attività lo protegge dal rischio di obesità canina e da quello di sovrappeso.

Tuttavia la sua vita media non appare particolarmente lunga e si aggira intorno agli 11 anni di vita, salvo eccezioni che possono allungargliela dai 12 ai 15 anni. Se tollera benissimo il freddo, non si potrà dire lo stesso in caso di caldo eccessivo: avrà bisogno di idratarsi spesso, per evitare colpi di calore e malanni dovuti all’esposizione al sole.

Malattie più comuni del Laika russo-europeo: quali sono

Poiché pare che il Laika russo-europeo goda davvero di ottima salute, non si parlerà di malattie bensì di alcuni ‘difetti’ fisici e non che potrebbero colpire gli esemplari di questa razza.

Infatti diversi padroni ‘lamentano’ una dimorfismo sessuale, ovvero una deviazione dei caratteri sessuali del maschio rispetto alla femmina: in pratica gli esemplari maschili presentano dei tratti tipici del sesso opposto e viceversa.

Altro ‘difetto’ potrebbe essere quello di avere una testa troppo lunga, una depigmentazione del muso e zampe girate verso l’esterno o l’interno. Infine alcuni possono presentare una mancanza di alcuni denti nella bocca.

Malattie più comuni del Laika russo-europeo: consigli utili

Sebbene non valga solo per questa razza ma per tutti gli esemplari animali, è importante fare attenzione all’alimentazione del Laika russo-europeo, proprio per supportare la sua energia e la sua resistenza alle patologie più gravi. Non perdiamo mai una visita dal veterinario e rispettiamo il calendario delle vaccinazioni di questo cane (compresa una visita ai denti, che potrebbero avere problemi, come abbiamo visto).