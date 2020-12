Per patologie come il glaucoma, la retinopatia diabetica e la degenerazione maculare legata all’età, l’accesso alle cure è un problema molto concreto e con conseguenze importanti perchè si tratta di disturbi visivi che hanno un impatto molto importante sulla qualità della vita, interferendo in modo rilevante anche sulla quotidianità e sull’umore. Per questo si è costituita, promossa dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief (IHPB), l’Alleanza per l’Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Oculari nella quale sono confluite 7 organizzazioni civiche, forti anche del supporto dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus. Insieme l’Associazione Nazionale Pazienti per il Glaucoma (A.N.P.I.G.), l’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I. Onlus), il Comitato Macula, Cittadinanzattiva, Diabete Italia e Associazione Italiana Diabetici (F.A.N.D.), oltre alla Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO F.I.M.R. Onlus), hanno realizzato un Manifesto Sociale che elenca i problemi di questo ambito sanitario e le principali richieste di intervento.

Il problema dell’accesso alla diagnosi

Il Manifesto Sociale sarà al centro di una prossima campagna di sensibilizzazione istituzionale e di comunicazione per sollecitare nuove iniziative politiche in grado di rafforzare la risposta sanitaria. “E’ netta la sensazione – ha sottolineato Filippo Cruciani, referente scientifico IAPB Italia Onlus – che i problemi visivi stiano sempre più scivolando verso una considerazione secondaria presso i decisori della politica sanitaria”. Troppo spesso accade infatti che l’accesso alla diagnosi sia tardivo e che, per una visita specialistica, siano necessari mesi dalla comparsa dai sintomi, con la conseguenza che un disturbo o una patologia vengono spesso diagnosticati quando questa è già in fase avanzata”.

Le liste d’attesa per le terapie

Tra gli altri elementi di criticità vanno rilevate anche le liste di attesa per accedere ai trattamenti e alle diverse prestazioni mediche – come ad esempio le iniezioni intravitreali per la degenerazione maculare legata all’età e l’edema maculare diabetico – così importanti per un efficace contrasto a queste patologie che, in tal modo, possono peggiorare ulteriormente. “A questo riguardo – come sottolineato da Edoardo Midena, Segretario Generale della Società Italiana della Retina – l’azione sinergica di prevenzione (screening delle malattie oculari anzidette), diagnosi corretta e trattamento tempestivo costituiscono le basi per combattere la perdita irreversibile della capacità visiva. Una battaglia che può essere vinta solo dall’alleanza tra pazienti e medici, alleanza che richiede uno sforzo di comunicazione continua tra gli stessi”.

Il Piano d’azione

Il piano d’azione dell’Alleanza per l’Equità di accesso alle cure prevede, in una prima fase, una serie di incontri e audizioni presso le commissioni parlamentari, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, l’AIFA e la Conferenza Stato-Regioni, nel corso dei quali saranno poste al centro dell’attenzione l’importanza di una più adeguata allocazione di risorse umane ed economiche per il settore, la necessità di superare la disparità assistenziale oggi esistente tra le diverse regioni e la possibilità, per i pazienti, di poter accedere a nuovi percorsi che vadano dalla prevenzione alla cura e alla riabilitazione visiva; percorsi che possano assicurare una continuità terapeutica interdisciplinare, con l’impiego delle terapie più innovative e delle più avanzate tecnologie che la moderna medicina può offrire. In una seconda fase l’Alleanza promuoverà occasioni di approfondimento a livello dei diversi servizi sanitari regionali, nell’intento di stimolare azioni di intervento sul piano territoriale.