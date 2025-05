Malattie Mitocondriali: La Lotta di Famiglie e Nuove Leggi

Enrico, un bambino di sette anni, è morto il 31 gennaio a causa della sindrome di Leigh, una grave malattia mitocondriale senza cura, che aveva colpito la sua vita sin dalla nascita nel 2017. All’inizio appariva sano, ma presto i genitori, Francesca e Alberto, hanno notato sintomi preoccupanti, tra cui pianti inconsolabili e debolezza muscolare. Inizialmente sottovalutati dai medici, i sintomi hanno portato a un ricovero d’urgenza a quattro mesi, dove è arrivata la diagnosi confermata nel 2021 dall’Istituto Besta di Milano.

Da allora ha avuto un percorso complesso, fatto di ospedali e interventi salvavita, ma ha anche vissuto momenti di gioia, frequentando l’asilo e stringendo amicizie, supportato dall’amore della sua famiglia. L’associazione Mitocon, che ha assistito la famiglia durante questa durissima esperienza, lancia un appello per aumentare la ricerca e le risorse dedicate alle malattie mitocondriali, chiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni.

In questo contesto, si sta discutendo al Senato il Disegno di legge S.949, che delega il Governo a regolamentare la sperimentazione per la sostituzione del Dna mitocondriale nella procreazione assistita. Questa proposta offre all’Italia l’opportunità di diventare il primo Paese dell’Unione Europea a sviluppare una normativa per la prevenzione di tali malattie. Mitocon è attivamente impegnata nel sensibilizzare Governo e Parlamento per accelerare il processo legislativo a favore di migliaia di famiglie in attesa di soluzioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com