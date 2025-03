Malattie funzionali: possibile ruolo nella postura

Le malattie funzionali comprendono disturbi privi di cause organiche evidenti, con sintomi che possono risultare debilitanti. Tali disturbi interessano diversi sistemi del corpo, come il sistema nervoso, digestivo e muscolo-scheletrico. L’assenza di evidenze cliniche porta spesso a considerare cause psicologiche, ma recenti approcci suggeriscono che posture scorrette possano contribuire a queste patologie.

Una postura errata può causare squilibri muscolari e articolari, provocando tensioni croniche alla base della sindrome del dolore miofasciale, un problema comune legato a mal di schiena dove si sviluppano nodi dolorosi, noti come trigger points. Una postura corretta favorisce il rilascio della tensione muscolare e migliora la circolazione sanguigna. Anche condizioni come la sindrome del tunnel carpale possono essere prevenute intervenendo sulla colonna vertebrale, così come i disturbi intestinali come il colon irritabile, in cui la compressione degli organi può influenzare la motilità intestinale.

La cefalea tensiva, che deriva spesso da posture sbagliate, è causata da tensioni nei muscoli del collo e delle spalle. La contrazione cronica di questi muscoli può generare dolore e pesantezza alla testa, ma esercizi di allungamento e rinforzo possono aiutare a prevenire questi dolori.

La fibromialgia rappresenta un esempio di malattia funzionale in cui un approccio olistico potrebbe essere efficace nella gestione dei sintomi, tra cui dolore muscolare, affaticamento e disturbi del sonno. Con un’incidenza superiore ai 2 milioni di casi in Italia, colpisce prevalentemente le donne adulte. Le cause della fibromialgia non sono del tutto chiare, ma si ipotizza un’origine polifattoriale, legata a fattori genetici o ambientali.