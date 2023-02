Malattie del cane, attenzione a questi sintomi: indicano un problema

Come fare a capire se il cane ha l’artrite? Bisogna fare attenzione ad alcuni27 sintomi che ci invia il corpo: ecco di quali si tratta.

Non si tratta di una regola assoluta ma può capitare che il corpo di Fido ci dia dei segnali che ci possono indirizzare verso una sua possibile patologia: per questo è importante fare caso ai sintomi dell’artrite nel cane, una malattia molto frequente in alcune condizioni dei nostri amici a quattro zampe. Ecco a cosa fare attenzione e come correre ai riapri prima che la situazione peggiori.

Artrite e artrosi canina: in cosa sono differenti

Spesso vengono utilizzarti come sinonimi, ma in realtà i due termini vanno ad indicare due condizioni molto diverse tra loro ma che possono colpire il nostro Fido: con ‘artrite’ si vuole indicare una infiammazione delle cartilagini ossee, mentre ‘artrosi’ è il processo di degenerazione delle cartilagini e delle ossa che si usurano.

Non è detto che l’artrosi si presenti solo ed esclusivamente nei cani anziani, anzi può colpire quelli giovani che avrebbero bisogno di fare una maggiore attività fisica e le razze con predisposizione alla displasia dell’anca. Tra i fattori che possono contribuire alla nascita di questa patologia troviamo traumi e incidenti, ma anche condizioni ‘aggravanti’ come l’obesità.

Come capire se il cane ha l’artrite: i sintomi del corpo

E’ normale che un cane con l’età tenda a modificare il suo stile di vita: magari non correrà più tanto come prima e diventerà più pantofolaio’ ma quello che soffre di artrite ha difficoltà a deambulare, prova dolore e per questo evita proprio di fare sforzi troppo gravosi per il suo fisico.

La tempestività nell’intervenire appena si presentano i primi segnali è fondamentale per prevenire peggioramenti e prendere precauzioni. Ma quali sono i segnali a cui fare attenzione?

Il primo è, come già accennato, una mancanza di volontà nel fare sforzi, anche quelli più comuni che prima avrebbe fatto senza ‘troppe storie’: in particolare salire e scendere le scale, passeggiare, saltare etc.

Come sempre quando vogliono portare la nostra attenzione sulla zona del corpo che a loro duole, i cani tendono a mordersi o leccare le zampe: in pratica vogliono farci capire che il dolore viene da lì e il loro ‘coccolarsi’ ha come scopo quello di alleviare il fastidio e provare un minimo di sollievo. Il corpo di Fido in generale risulterà più rigido, anche quando proveremo a toccare le zone che gli fanno male (come ad esempio le zampe). E’ proprio questa postura ‘ingessata’ del cane a rendere i suoi movimenti molto più macchinosi e spesso con segnali di zoppia.

Come capire se il cane ha l’artrite: i sintomi nel suo comportamento

Ovviamente questo stato generale di malessere in un Fido che era abituato a fare tanta attività fisica, potrebbe portarlo a deprimersi e ad essere diverso dal solito. E’ normale che quando si renderà conto di non potersi muovere agevolmente o di provare dolore appena accenna qualche ‘passo’, ci influirà sul suo umore e sul suo carattere.

Potrebbe mostrarsi più nervoso, suscettibile e in generale potrebbe isolarsi dal resto della famiglia, rifiutandosi di giocare e poltrendo più del solito: non a caso infatti potremmo notare un aumento del sonno, una tendenza a dormire il più possibile e a rifugiarsi nelle zone più tranquille della casa.

Non facciamolo sentire solo e proviamo a fargli avvertire tutto il nostro amore. Quando noteremo i primi segnali dell’artrite sarà opportuno fissare una visita di controllo dal nostro veterinario di fiducia per fugare ogni dubbio.