Malattie croniche negli animali

Gli animali devono fare i conti con malattie croniche come il diabete, l’obesità, il cancro e le patologie cardiologiche, che sono il risultato del rapporto intenso con l’uomo. Queste malattie sono sempre più frequenti negli animali domestici, come cani e gatti, che possono essere estremamente sedentari e in sovrappeso, e negli animali degli allevamenti, come le mucche e i suini.

Le malattie che accomunano uomini e animali sono numerose. I cani e i gatti possono soffrire di obesità, che colpisce dal 50% al 60% di queste specie, e di diabete. Le mucche possono essere affette da chetosi, una condizione scatenata da un insufficiente apporto energetico dell’alimentazione, mentre i suini possono soffrire di osteoartrite, una malattia che colpisce le articolazioni e che è strettamente connessa all’accrescimento troppo rapido.

Anche i pesci e gli altri animali marini sono a rischio, a causa dell’esposizione costante all’inquinamento, che può portare a un incremento del 25% del rischio di sviluppare il cancro al fegato. Inoltre, i tumori gastrointestinali e le cardiomiopatie sono in aumento e collegate alla presenza di plastiche nei mari e negli oceani.

Lo stato ambientale condiziona la salute dell’uomo e degli animali. I fattori genetici, l’alimentazione poco bilanciata, la mancanza di attività fisica e lo stress possono contribuire all’insorgenza di malattie croniche negli animali. Inoltre, le abitudini degli esseri umani possono avere ripercussioni su interi ecosistemi, come il surriscaldamento globale, l’inquinamento, l’estinzione di specie e la perdita della biodiversità terrestre. La salute dell’ambiente, quella dell’uomo e degli animali sono profondamente connesse, e comprendere le ragioni che le accomunano è il primo passo per compiere un’inversione di rotta.

