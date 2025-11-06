13.9 C
Malattie croniche e rare in Italia: storie di vita invisibili

Da stranotizie
Il docufilm “Il mio nuovo mondo” è stato presentato per mettere in luce la vita di tre persone affette da malattie croniche e rare. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alberto Barachini, ha sottolineato l’importanza di raccontare queste storie per aumentare la comprensione e la consapevolezza riguardo patologie spesso invisibili.

Barachini ha evidenziato come portare queste narrazioni nelle case degli italiani sia cruciale per sviluppare una maggiore empatia nei confronti di chi vive con malattie rare. Il docufilm funge anche da strumento per richiamare l’attenzione sulle sfide che i malati e le loro famiglie affrontano quotidianamente. Inoltre, ha rimarcato l’importanza del sostegno della ricerca farmaceutica e dell’impegno delle istituzioni, compresi il Governo e il Parlamento, nel trattare queste tematiche.

