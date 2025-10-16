Malattie comuni in Italia: il ruolo della dieta mediterranea

Il convegno intitolato “Malattie cardiovascolari, neurodegenerative e tumori: alberi diversi ma radici comuni” è organizzato dal Soroptimist International Club di Chieti, sotto la presidencia di Gabriella Di Girolamo, e si svolgerà alla sala Cast dell’Università d’Annunzio.

L’incontro ha l’obiettivo di discutere il legame tra patologie gravi e stili di vita, con un focus particolare sull’alimentazione. Il dibattito si concentrerà sul ruolo della dieta mediterranea, riconosciuta scientificamente come un fattore protettivo.

Le ricerche più recenti mostrano che alcune malattie, tra cui le malattie cardiovascolari ischemiche, Alzheimer, Parkinson e tumori ormono-dipendenti, condividono fattori di rischio comuni. Tale evidenza sottolinea l’importanza della prevenzione, soprattutto in un Paese con oltre 14 milioni di persone over 65, secondo il report Istat.

Tra i relatori ci sarà anche la professoressa Maria Benedetta Donati, stimata ricercatrice e socia del club Soroptimist, nota per i suoi numerosi riconoscimenti internazionali. Il convegno è patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Chieti.