Malattie cardiovascolari in Italia

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia, responsabili di oltre il 30% dei decessi e di un impatto economico di 20 miliardi di euro l’anno tra costi sanitari e perdita di produttività. Per fronteggiare questo problema, Confindustria Dispositivi Medici e le principali società scientifiche italiane di cardiologia hanno lanciato la proposta di “Piano cardiovascolare per l’Italia”, che individua tre priorità: prevenzione e screening nazionali, integrazione ospedale-territorio e programmazione e allocazione delle risorse.

Le patologie cardiovascolari sono una minaccia silenziosa, ma ampiamente prevedibile e prevenibile. Per questo, investire in prevenzione e in programmi strutturati di screening è considerato la strada maestra. La proposta prevede l’avvio di un programma nazionale di screening cardiovascolare per la prevenzione dei fattori di rischio, che integri tecnologie digitali, dispositivi per il monitoraggio remoto e app di gestione personalizzata del rischio.

L’industria e le società scientifiche propongono inoltre di creare percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) nazionali per uniformare le cure, integrare telemedicina e tecnologie innovative, e rafforzare la continuità assistenziale post-ospedaliera. Sul fronte della programmazione e allocazione delle risorse, il Piano cardiovascolare per l’Italia suggerisce una riorganizzazione dell’offerta sanitaria centrata sulla gestione integrata delle patologie e non solo sulle singole prestazioni.

I promotori del Piano sostengono che l’assenza di un approccio multidisciplinare strutturato e il mancato utilizzo su larga scala di strumenti di telemedicina impediscono un’efficace presa in carico del paziente a lungo termine. Pertanto, propongono di aggiornare il Piano Nazionale Esiti (PNE) in collaborazione con AGENAS e le società scientifiche, per misurare gli outcome clinici, migliorare la qualità dei percorsi e rendere sostenibile l’adozione delle tecnologie innovative.