Salute

Malattie cardiovascolari in Italia: progressi e sfide future

Malattie cardiovascolari in Italia: progressi e sfide future

Negli ultimi anni, grazie a nuove terapie e tecniche innovative, i casi di scompenso cronico e la mortalità cardiovascolare sono notevolmente diminuiti. Tuttavia, le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte in Italia e in Europa, come evidenziato da Lorenzo Menicanti, presidente della Rete Cardiologica IRCCS.

Menicanti sottolinea che l’uso di nuove molecole ha avuto un impatto significativo. Negli anni recenti, si è registrata una riduzione della mortalità e un abbattimento dei casi di scompenso cronico, con l’introduzione di farmaci specifici per diabete, cardiomiopatie e ipercolesterolemia. Sono state adottate anche strategie di gestione integrate, migliorando così la qualità e l’aspettativa di vita.

C’è una crescente consapevolezza verso la prevenzione, anche grazie a politiche come il divieto di fumo nei luoghi pubblici. Tuttavia, la Rete Cardiologica ha avviato il progetto CVrisk-IT, che coinvolge 30.000 cittadini sani per identificare i profili di rischio della popolazione. Identificare i fattori di rischio precocemente è fondamentale per prevenire malattie gravi e ridurre i costi sanitari.

Uno dei principali problemi riguarda la gestione dei dati clinici, in quanto le normative sulla privacy in Italia sono più restrittive rispetto ad altri Paesi europei. Questo ostacola la ricerca basata su big data e intelligenza artificiale, strumenti che possono migliorare le diagnosi e le terapie.

Infine, esistono disparità regionali nell’accesso e nella qualità delle cure cardiovascolari. Una raccolta sistematica delle informazioni cliniche potrebbe contribuire a migliorare l’efficacia delle procedure e garantire equità nell’assistenza. La cardiologia avanza verso la mininvasività e sta esplorando le opportunità offerte dalle terapie innovative, con l’obiettivo di affrontare le sfide future nel settore.

