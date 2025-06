Malattie Cardiovascolari in Italia: Dati e Disparità Regionali

Le malattie del sistema circolatorio, comprese quelle ischemiche e cerebrovascolari, sono la principale causa di morte in Italia e in Europa. Negli ultimi vent’anni, la mortalità per malattie cardiovascolari è diminuita significativamente, ma il calo non è uniforme: le regioni del Sud e delle Isole mostrano un aumento dei ricoveri e della mortalità rispetto al Nord.

Secondo il secondo rapporto del Gruppo di Lavoro su equità e salute dell’Istituto Superiore di Sanità, i fattori di rischio comportamentali sono rimasti pressoché invariati dal 2008. Sebbene il tasso di fumatori sia sceso dal 30% al 24%, cresce invece la sedentarietà, passata dal 23% al 28%. L’obesità interessa il 43% della popolazione, aggravando le disuguaglianze sociali e geografiche, con il Sud in condizioni svantaggiate.

Il tasso di ricovero per infarto acuto del miocardio è diminuito: negli uomini da 270,3 per 100.000 nel 2010 a 208,3 nel 2023, e nelle donne da 109,2 a 71,5. Tuttavia, il Sud mostra ancora tassi più elevati.

Il rapporto ha valutato anche la mobilità per interventi di bypass aortocoronarico, evidenziando che nel Nord i tassi sono contenuti, mentre nel Sud sono in aumento. In Calabria, ad esempio, i tassi di mobilità sono costantemente superiori alla media nazionale.

Per gli interventi sulla valvole cardiache, le Regioni del Nord presentano tassi inferiori rispetto alla media nazionale, mentre nel Sud si registrano valori molto più elevati, con un picco nel 2014. Negli ultimi vent’anni si conferma comunque una progressiva riduzione della mortalità per malattie del sistema circolatorio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net