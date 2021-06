QUALSIASI cura non funziona se non la si assume. Sembra un’affermazione lapalissiana, ma purtroppo, parlando di prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari e del controllo dei fattori di rischio, spesso la realtà è proprio questa. Il medico prescrive un trattamento e il paziente “dimentica”, più o meno volontariamente, di assumerlo. Il risultato è che gli obiettivi delle terapie, in termini di fattori di rischio, non vengono raggiunti. “L’aderenza terapeutica è un fattore chiave per il controllo del colesterolo, della pressione o della glicemia, tanto da poter essere considerata, qualora non ottimale, un possibile ulteriore fattore di rischio per cuore e arterie – ricorda Pasquale Perrone Filardi, Ordinario di Cardiologia all’Università Federico II di Napoli e presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia (Sic). Questi pazienti, peraltro, possono soffrire di diverse patologie contemporaneamente e quindi magari hanno bisogno di più farmaci ogni giorno: per questo occorre sempre considerare l’impiego di combinazioni fisse di farmaci in ambito cardiovascolare, ovvero singole compresse che contengono più principi attivi in grado di controllare diversi fattori di rischio cardiovascolare, come l’ipertensione e la dislipidemia. Con questa strategia si possono limitare gli “appuntamenti” con le terapie e quindi rendere più semplice l’aderenza”.

Le dimensioni del fenomeno ‘mancata aderenza’ sono davvero imponenti: stando ai dati che emergono dalle più recenti ricerche internazionali oltre il 43 per cento degli ipertesi in trattamento risulta non aderente, così come più del 50 per cento chi ha sofferto di patologie cardiovascolari ed eventi ischemici La non aderenza è riconducibile a diversi fattori: la complessità dei regimi terapeutici e la disponibilità di soluzioni farmacologiche che semplificano la cura, come le polipillole.



Il valore delle cure su misura



Undici esperti italiani, nell’ambito del progetto Pianopolis organizzato da Helaglobe e realizzato con il supporto incondizionato del Gruppo Servier in Italia, hanno recentemente analizzato l’impatto della mancata aderenza terapeutica in chiave clinica, economica, tecnologica ed organizzativa. Ne è emerso un documento di consenso multidisciplinare sui potenziali vantaggi dell’impiego delle associazioni precostituite di farmaci ad azione diversa per il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare, pubblicato su Journal of Cardiovascular Medicine. In particolare l’attenzione si è concentrata sul valore di una singola compressa contenente almeno due principi attivi nel favorire l’efficacia del trattamento per Ldl colesterolo e pressione arteriosa. “Secondo gli esperti, dopo le analisi effettuate, la polipillola può rappresentare una preziosa strategia terapeutica, efficace nel ridurre gli eventi cardiovascolari, la pressione sanguigna e i lipidi, il rischio cardiovascolare e il “peso” delle terapie – ricorda Perrone Filardi, primo firmatario dello studio. In poche parole, riducendo il numero di compresse da assumere si può influire positivamente sull’aderenza ed occorre che questo concetto debba sempre più far parte della cultura medica, anche attraverso progetti formativi che consentano di utilizzare le combinazioni con appropriatezza e quindi di gestirle al meglio”. E poi, ciò che conta, è sempre il rapporto medico-paziente.

Se è vero che diverse possono essere le cause della non aderenza dalla dimenticanza, alla complessità, fino agli effetti collaterali e alla mancata consapevolezza della gravità della patologia, è innegabile che l’aderenza risulta più elevata nelle condizioni in cui la persona è bene informata sulla propria condizione. “Nelle patologie croniche, che spesso non determinano sintomi come accade appunto in caso d’ipertensione e colesterolo elevato, pensare ai benefici attuali è difficile per il malato – conclude Perrone Filardi. Per questo occorre che ogni volta che viene prescritto un farmaco è fondamentale che venga spiegato in modo chiaro e puntuale il perché della scelta terapeutica da parte del medico, che deve essere fermamente convinto della necessità di raggiungere il target terapeutico per ogni patologia e deve sempre essere disponibile ad un coinvolgimento del paziente. Il paziente, a sua volta, deve essere pienamente consapevole dell’importanza di seguire con scrupolo il progetto terapeutico concordato, che deve essere ovviamente efficace, ma anche ben tollerato e semplice da seguire”.