Malattia X: Scoperti 24 Virus Letali, Tra Cui Aviaria e Morbillo ‘Più Pericoloso del Covid’

L’Ukhsa ha avvertito riguardo a 24 virus potenzialmente responsabili della prossima “Malattia X”, un termine che indica una possibile nuova pandemia. Tra i patogeni all’ordine del giorno ci sono l’aviaria (H5N1) e una forma aggressiva di morbillo, ritenuta più pericolosa del Covid-19. Richard Pebody, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’UK Health Security Agency, ha lanciato l’allerta durante un evento a Manchester.

Particolare attenzione è dedicata all’aviaria H5N1, identificata in diverse specie animali, inclusi bovini e, per la prima volta, pecore nel Regno Unito. Recentemente, è stato segnalato un caso di influenza aviaria in un allevamento nello Yorkshire, dove il virus era già stato confermato in uccelli in cattività. Al momento, non ci sono ulteriori focolai negli ovini britannici, ma le autorità sanitarie collaborano con i veterinari per prevenire eventuali trasmissioni inter-specie.

L’immunologo Matteo Bassetti ha sottolineato come l’aviaria sia un virus molto adattabile e avesse già infettato varie specie animali, rendendo quindi la situazione potenzialmente critica se dovesse colpire animali da allevamento. Tra gli altri virus e batteri sotto osservazione per la Malattia X vi sono influenza aviaria H5N1, una variante del morbillo, Picornavirus, Paramyxovirus, e batteri resistenti agli antibiotici.

In conclusione, la comunità scientifica è in allerta riguardo a una serie di patogeni emergenti, e uomini e animali devono essere monitorati attentamente per prevenire la diffusione di nuove malattie infettive.