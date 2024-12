Malattia misteriosa in Congo, bisogna preoccuparsi? La risposta di Burioni

“In questo momento non dobbiamo preoccuparci”. Il professor Roberto Burioni si esprime così riguardo a una nuova malattia misteriosa in Congo che ha causato la morte di centinaia di persone. I sintomi di questa malattia somigliano a quelli dell’influenza, ma al momento si hanno poche informazioni sulla sua origine.

Burioni afferma che “ne sappiamo veramente poco” e che sono stati riportati solo alcuni centinaia di casi di una malattia che ha mostrato una mortalità molto alta, soprattutto tra i giovani nel Congo. Il professore sottolinea l’importanza della cautela, poiché la regione interessata è estremamente povera e la popolazione potrebbe soffrire di anemia a causa della scarsa alimentazione. “In questo momento non dobbiamo preoccuparci. È un po’ come sentire un rumore in giardino”, dice Burioni, mettendo in risalto l’importanza di indagare.

Quando gli viene chiesto cosa si debba fare, Burioni usa una metafora: “Accendere un faretto per vedere se è il cane dei vicini o un malintenzionato”. Attualmente, le segnalazioni sono state fatte e si stanno aspettando i risultati.

Recentemente è stato individuato il primo caso in Italia: un uomo di 50 anni, tornato dal Congo, è stato ricoverato in un ospedale a Lucca, dove si è poi ripreso. “In Italia, una persona arrivata dal Congo è stata immediatamente intercettata dal nostro sistema sanitario”, spiega Burioni. Era presente al momento dell’arrivo, mostrando i sintomi, il che sottolinea l’importanza di avere un sistema sanitario pubblico efficiente.

Burioni conclude dicendo che se la stessa persona fosse arrivata negli Stati Uniti, non è certo che sarebbe stato così semplice intercettarla, evidenziando come la sanità americana, sebbene di alta qualità, sia prevalentemente privata e quindi meno efficace nella distribuzione territoriale.

In sintesi, il professor Burioni rassicura sulla situazione attuale, monitorando attentamente i casi e rimarcando l’importanza di un sistema sanitario pubblico in grado di reagire prontamente a queste emergenze.