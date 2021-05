“È ora che la malattia di Huntington, così come altre malattie ad alta complessità e forte impatto psicologico, sociale ed anche economico, esca dalla dimensione familiare e diventi una questione pubblica, non solo in ambito sanitario, ma anche per quanto riguarda lavoro, integrazione e non da ultima la comunicazione, perché la diffusione di idee corrette è il miglior supporto alla realizzazione di azioni valide”. Con queste potenti parole la senatrice a vita Elena Cattaneo – lei che ha dedicato la sua carriera da ricercatrice proprio a questa malattia rara, spiccando a livello internazionale – ha salutato la nascita del Libro Bianco “ Huntington. Da affare di famiglia a questione pubblica ”, il primo su questa patologia. Un volume scritto dalla comunità Huntington con il supporto di Roche, a cura di Osservatorio Malattie Rare e con il contributo di Associazione Italiana Còrea di Huntington Roma OdV, Huntington Onlus-La rete italiana della malattia di Huntington e Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington (LIRH) onlus, realizzato per far conoscere all’opinione pubblica e alle istituzioni i tanti bisogni clinici, assistenziali, lavorativi dei malati e delle loro famiglie. “Non a caso – aggiunge Cattaneo – uno dei più forti slogan mondiali adottati dalla comunità Huntington è ‘mai più nascosti‘”.

La malattia di Huntington

Sono almeno 6.500 in Italia le persone affette da malattia di Huntington, una patologia genetica rara del sistema nervoso centrale che si trasmette di generazione in generazione, manifestandosi in genere in età adulta, tra i 35 e i 45 anni (ma ci sono eccezioni). La malattia di Huntington porta via tutto: i sintomi sono di tipo neurologico, psichiatrico, cognitivo, e vanno dai tipici movimenti involontari e incontrollabili (la Corea, che in greco antico significa danza) ai drammatici sbalzi d’umore, dall’aggressività alla demenza, fino alla perdita dell’autonomia. Per rendere l’idea, la Società scientifica americana della malattia di Huntington (HDSA) l’ha descritta come l’insieme di malattia di Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica e malattia di Alzheimer nello stesso individuo.

“La mutazione che causa la malattia di Huntington è la stessa in tutti i pazienti del mondo”, ha spiegato Caterina Mariotti dell’Unità di Genetica Medica e Neurogenetica presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. “Si tratta di un tratto del DNA costituito da ‘triplette’ CAG (Citosina-Adenina-Guanina) che si allunga in maniera anomala, producendo una forma mutata della proteina Huntingtina. Ciò che varia da paziente a paziente è la lunghezza del tratto espanso, e questo ha importanti conseguenze nel momento in cui si superano le 35 ripetizioni: tra 36 e 39 triplette alcuni si ammaleranno, magari in tarda età, ed altri no, ma da 40 in su la malattia esordirà certamente. Tanto maggiore è il numero di triplette tanto prima arriveranno i sintomi”.

“Lo stigma ha da sempre accompagnato questa malattia”, ha aggiunto Anna Rita Bentivoglio dell’Istituto di Neurologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e U.O.S. Disturbi del Movimento, Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS di Roma. “Descritta in modo immaginifico (il Ballo di San Vito) o collegata a possessioni demoniache a causa dell’incoercibilità dei movimenti involontari nonostante torture e minacce, la malattia di Huntington ha portato con sé non solo il peso dei sintomi ma anche isolamento, vergogna e miseria, collegati a un’aura di colpa e misfatti, alimentata da una cattiva produzione scientifica e letteraria”. La complessità clinica e gestionale, lo stigma, la paura, la vergogna hanno fatto sì che storicamente la malattia di Huntington sia stata trattata come un “affare di famiglia”, un qualcosa di cui non parlare all’esterno. Un atteggiamento che, però, non ha fatto che accrescere i bisogni dei malati e delle loro famiglie.

Il primo libro bianco sulla malattia di Huntington

Il Libro bianco è l’espressione di un cambio di rotta nei confronti della patologia da parte, in primis, di pazienti e famiglie, che l’hanno realizzato. Il testo però vuole anche e soprattutto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, perché possano conoscere le necessità della comunità Huntington e farsene carico. Tra i tanti bisogni sono stati identificati come prioritari una presa in carico multidisciplinare che includa supporto psicologico e gestione psichiatrica, la disponibilità di assistenza sia sotto forma di centri di sollievo che di servizi domiciliari – anche attingendo agli stanziamenti del Recovery Fund – e un maggior riconoscimento giuridico ai fini della tutela dei pazienti e dei caregiver sul lavoro.

“Questo Libro bianco nasce dall’esperienza di tante persone che, con sensibilità e ruoli diversi, si sono sempre occupate della malattia di Huntington e si pone come uno spartiacque perché nessuno, soprattutto a livello istituzionale, dica che non sapeva “, ha detto la Senatrice Paola Binetti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare. “Il fatto che le famiglie si facciano carico delle persone affette dalla malattia, senza dubbio con amore e dedizione, non può esimere il sistema socio-sanitario dal farsi carico delle proprie responsabilità. Questo volume deve arrivare negli Uffici Regionali in cui si prendono decisioni in materia di sanità, per chiedere quanto prima una riorganizzazione dei servizi, soprattutto di quelli di assistenza domiciliare, perché non si lascino più soli né i malati né le loro famiglie”.