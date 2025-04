Malattia di Crohn, nel Lazio 2000 pazienti in terapia con farmaci biologici

La regione Lazio è pioniera nella gestione della Malattia di Crohn, patologia caratterizzata da sintomi invalidanti come diarrea cronica, dolori addominali e urgenza intestinale, spesso richiedente ospedalizzazione e intervento chirurgico. Attualmente, oltre 2.000 pazienti nel Lazio riceveranno terapia biologica, con un aumento significativo in tutte le fasce d’età, di cui più di mille presso il Policlinico Gemelli.

La Malattia di Crohn colpisce circa 100.000 persone in Italia, con un esordio prevalentemente giovanile, associata a progressivo danno intestinale e diminuzione della qualità della vita. La recente approvazione europea di mirikizumab, un antagonista dell’interleuchina-23p19, segna un importante passo avanti nel trattamento della malattia in fase attiva da moderata a grave per i pazienti adulti con risposte inadeguate alle terapie convenzionali.

Mirikizumab, già approvato in Italia per la colite ulcerosa attiva, agisce riducendo l’infiammazione del tratto gastrointestinale mediante l’inibizione di una proteina chiave nella Malattia di Crohn. Gli esperti evidenziano come questo trattamento possa migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti.

Molti i pazienti non raggiungono una remissione completa nonostante i trattamenti disponibili. Tuttavia, mirikizumab ha dimostrato efficacia e sicurezza a lungo termine. Il 32,5% dei pazienti trattati ha registrato un miglioramento endoscopico significativo a tre mesi, rispetto al 12,6% con placebo, rappresentando un progresso per la gestione di una malattia che colpisce profondamente la vita quotidiana. L’approvazione di mirikizumab offre quindi nuove speranze per i pazienti affetti da Malattia di Crohn.