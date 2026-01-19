Malattia di Anderson-Fabry in Italia

La malattia di Anderson-Fabry è una rara patologia genetica caratterizzata da sintomi eterogenei e spesso sottovalutati. Un convegno al Policlinico Gemelli di Roma ha riunito clinici, ricercatori e associazioni per promuovere diagnosi precoci, formazione medica e ricerca sulla malattia.

La malattia di Anderson-Fabry è una condizione genetica da accumulo lisosomiale causata da un deficit dell’enzima alfa-galattosidasi, con un quadro clinico estremamente variabile. I sintomi possono manifestarsi a qualunque età, interessando diversi organi come cuore, rene, sistema nervoso, cute, occhi e orecchie. La diagnosi è resa difficile dalla varietà dei sintomi, spesso erroneamente attribuiti a cause psicosomatiche.

Secondo Maurizio Genuardi, direttore della Uoc di genetica medica del Gemelli, una diagnosi precoce può migliorare significativamente la prognosi e la qualità di vita dei pazienti. Maria Luisa Di Pietro, direttrice del Cerissap, sottolinea l’importanza della formazione dei medici e della ricerca sui farmaci orfani.

Il convegno è stato un’occasione di confronto tra clinici, ricercatori e pazienti, con l’obiettivo di promuovere un approccio sinergico per una presa in carico efficace. Mons. Claudio Giuliodori ha richiamato l’importanza dell’aspetto educativo, mentre la presidente dell’Aiaf, Stefania Tobaldini, ha evidenziato il nodo critico del riconoscimento dei sintomi.

La ricerca sulla malattia di Anderson-Fabry è in continua evoluzione, con l’obiettivo di migliorare la comprensione del gene responsabile e lo sviluppo di terapie mirate. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale nell’informazione tra pari e nel collegamento con i professionisti sanitari.