Malato di cancro abbandonato 10 anni fa, finalmente trova la famiglia video

Il cagnolino Rockland, abbandonato dieci anni fa, ha passato tutta la vita in un rifugio: adesso, malato di cancro, ha trovato finalmente una famiglia.

Le storie dei cani e dei gatti che si trovano nei rifugi sono sempre particolarmente commoventi, soprattutto quelle che riguardano esemplari anziani. La storia del cagnolino di nome Rockland è una di queste. Dopo l’abbandono avvenuto ormai dieci anni fa quando il cucciolo aveva tre anni, la vita di Rockland è stata davvero molto triste. Adesso, a tredici anni di età e gravemente malato di cancro, i volontari del rifugio non potevano accettare che il dolce cagnetto terminasse così i suoi giorni senza aver conosciuto l’amore di una famiglia e le gioia di una casa piena di affetto. Per questo hanno lanciato un appello sui social.

Dopo dieci anni in un rifugio, il cagnolino Rockland gravemente malato ha trovato una casa piena di amore (VIDEO)

La maggior parte dei rifugi sono pieni di animali anziani che nessuno trova il coraggio di adottare. Se è difficile che un cane o un gatto di età avanzata trovi una famiglia, lo sarà ancora di più per i poveri animali che oltre ad essere anziani sono affetti da gravi malattie. Proprio come Rockland. Dopo essere stato abbandonato e aver trascorso quasi tutta la sua vita in strada, contando sull’aiuto di alcuni umani che gli davano da mangiare saltuariamente, il cagnolino è stato alla fine portato nel rifugio Animal Haven.

Ti potrebbe interessare anche >>> Emozionato, un cane abbraccia gli umani che lo hanno adottato dal canile (VIDEO)

Qui, dopo numerosi controlli veterinari e analisi, è stato scoperto che purtroppo Rockland era molto malato: un tumore non gli avrebbe permesso di vivere ancora a lungo. Dopo tanti anni di sofferenza, nessuno voleva che la sua vita terminasse in quel modo. Una delle volontarie di Animal Haven, Tedi Sarah, ha raccontato a The Dodo: «Non appena l’ho incontrato e ho sentito la sua storia, ho capito che dovevo aiutarlo. Il mio pensiero immediato è stato: “Non può morire nel rifugio. Non può morire senza conoscere l’amore e il conforto di una sua famiglia”».

Tedi Sarah sulla sua pagina Instagram (@tedisarah) ha condiviso un video per raccontare la storia dell’anziano e sventurato cagnolino: «Lo adoriamo tutti al rifugio e non vorremmo altro che vederlo trovare una famiglia tutta sua per sempre finché può». Rimaste commosse dal filmato, numerose sono state le persone che hanno chiesto di adottare Rockland. Una donna, in particolare, si è innamorata del cagnolino e ha deciso di regalargli l’opportunità di vivere i giorni che gli restano in una casa piena di affetto. Dopo una ricerca durata l’intera vita, il dolce cagnetto ha trovato finalmente una famiglia sulla quale riversare tutto il suo amore. (di Elisabetta Guglielmi)