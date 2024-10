Malato da Anni: La Storia di un Uomo di 59 Anni

L’attore Adamo Dionisi, noto per il suo ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie e nel film “Suburra”, è morto all’età di 59 anni il 20 ottobre. La notizia del suo decesso è emersa in ambienti legati al tifo laziale, essendo Dionisi un ex capo ultrà degli Irriducibili, e successivamente è stata confermata ufficialmente. Era malato da tempo.

Adamo Dionisi ha raggiunto la notorietà grazie al suo intenso personaggio in “Suburra”, prodotto tratto da un romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, che esplora la malavita romana. Prima di avere successo nel mondo della recitazione, Dionisi ha vissuto esperienze difficili, incluso un periodo di detenzione nel 2001 nel carcere di Rebibbia per reati legati alla droga. Durante la detenzione, ha sviluppato un interesse per il teatro, il che ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita. Una volta libero, ha iniziato a lavorare come attore.

La sua carriera è iniziata nel 2008 con una piccola parte in “Chi nasce tondo…”. Dopo il primo riconoscimento, ha interpretato un ruolo in un film su Pasolini nel 2014, ma la vera svolta è arrivata nel 2015 con “Suburra”. Grazie a questo ruolo, ha ottenuto una grande visibilità, sia nel film che nella serie Netflix che ne è seguita. Tra le sue ultime apparizioni, si segnala la partecipazione al film “Dogman” di Matteo Garrone nel 2018 e “Enea” di Pietro Castellitto nel 2023. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale a febbraio 2023 nel film “Martedì e Venerdì”, diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardi.

Il suo decesso ha suscitato una forte reazione nel mondo del cinema e tra i tifosi della Lazio, che hanno condiviso messaggi di cordoglio sui social media. La vita di Adamo Dionisi, segnato da esperienze di vita intense, è cambiata radicalmente dopo la detenzione, conducendolo nella carriera di attore che lo ha reso celebre. È nato a Roma il 30 settembre 1965 e la sua morte chiude una pagina importante del panorama culturale italiano, lasciando un segno indelebile nel ricordo di chi lo ha conosciuto e apprezzato.