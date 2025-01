Malaria sospetta a Susegana: il tragico ritrovamento dell’imprenditore Gary Petrin e il monito dell’Asl

La provincia di Treviso è colpita dalla tragica morte di Gary Petrin, un imprenditore di 64 anni trovato privo di vita nella sua villa a Susegana. L’uomo, originario dello Zambia, è deceduto a causa di un caso sospetto di malaria, come confermato dall’Asl di Treviso. Gary era tornato dall’Africa pochi giorni prima con la sorella, che attualmente è ricoverata per la stessa malattia.

Il corpo di Gary è stato rinvenuto giovedì 23 gennaio dai vigili del fuoco e dai carabinieri, dopo che la sorella, preoccupata per la sua salute, aveva allertato i medici. La donna è ora in ospedale a Conegliano, dove ha ricevuto una diagnosi di malaria. I familiari riferiscono che Gary viveva da solo nella sua villa.

La morte di Petrin è il terzo caso di malaria segnalato in Veneto negli ultimi mesi. Precedentemente, un dottore forestale di Padova e un residente di Trevignano hanno perso la vita per la stessa malattia, dopo viaggi di lavoro in Africa. Di norma, l’Usl 2 registra circa 20 casi annuali di malaria nella regione, per lo più tra turisti e lavoratori che visitano paesi tropicali.

L’Asl ha sottolineato l’importanza di monitorare i sintomi e di prendere provvedimenti tempestivi per evitare complicazioni. La malaria, trasmessa dalle zanzare infette, rimane un problema sanitario nei paesi tropicali, causando circa 400.000 decessi all’anno a livello globale. L’Azienda sanitaria ha emesso raccomandazioni per i viaggiatori nelle zone a rischio, invitando a utilizzare repellenti, a indossare abiti protettivi e a sottoporsi a profilassi antimalarica.