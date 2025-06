Malaffare: Il Nuovo Album di Vray e Young Elle

VRAY e YOUNG ELLE hanno lanciato “MALAFFARE”, il loro nuovo album congiunto distribuito da The Orchard. Questo progetto, più di un semplice EP, rappresenta un viaggio crudo e diretto nell’esperienza di Vray, combinando sonorità incisive a ritornelli memorabili e testi sinceri che affrontano tematiche personali e sociali.

L’album esplora diversi aspetti del vissuto di Vray, tra introspezione e rivalsa, con uno stile che rivendica rispetto senza cercare approvazione. Ogni traccia offre uno spaccato di realtà, evidenziando paure quotidiane e il desiderio di riscatto.

Il brano “ATTITUDE” rappresenta un’affermazione di identità, sottolineando la autenticità e la determinazione. “FROZEN DRY KILI” si distingue per un beat potente e un video energico che esalta il mood del pezzo. In “DIRE E FARE”, si discute del divario tra parole e azioni, mettendo in evidenza la necessità di concretezza.

“GAN APPEAL” presenta un sound trap fresco e crudo, arricchito dalla collaborazione con MR RIZZUS, mentre “PROBLEMI” affronta le ansie quotidiane attraverso liriche senza filtri. “HOODSTAR”, il primo featuring tra i due artisti, è un brano aggressivo che riflette ambizione e visione.

Infine, “PRIMA DELLO START” offre un sound estivo e leggero, ma il testo invita a una riflessione profonda, rappresentando un equilibrio tra luce e ombra.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lacasadelrap.com