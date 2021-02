Alzi la mano chi non ha avuto almeno una volta il mal di schiena in quest’anno di lockdown di vario tipo e smart working organizzati in fretta e furia da abitazioni perlopiù poco adatte. Non a caso, secondo una recente indagine pubblicata su International Journal of Environmental Research and Public Health, la prevalenza puntuale di casi di mal di schiena è passata dal 38,8% del pre-quarantena al 43,8% dopo il lockdown, con una crescita totale dei casi dell’11%.

Le più colpite le donne e le persone tra i 35 e i 49 anni, con indice di massa corporea uguale o superiore al 30, quindi in chiaro sovrappeso o addirittura obese, sottoposte ad alti livelli di stress e sedentarie. Ma il mal di schiena è stato in buona compagnia con i problemi a collo (+17,4%), spalle (+25,4%), torace (+74,4%) e gambe (+40,4%). Tra i consigli per evitare i dolori: dedicare almeno 15 minuti al giorno allo stretching, adottare uno stile di vita sano, utilizzare ghiaccio o acqua calda per sciogliere la tensione muscolare e ricorrere alla laserterapia quando indicato.

Secondo l’indagine – condotta da un pool di ricercatori provenienti da Arabia Saudita, Romania e Croazia – il mal di schiena ha colpito soprattutto chi non è riuscito a praticare alcuna attività fisica, percentuale aumentata del 173,97%, passando dal 7,3 al 20%. A riportare maggior dolore durante il periodo di quarantena sono state le donne, (2,46 su un massimo di 5 proposto dal questionario), mentre gli uomini si sono fermati a 2,39. Ma quali sono i consigli degli esperti per prevenire e curare il mal di schiena? La prevenzione parte senza dubbio a tavola con un’alimentazione sana ricca di fibra e verdure. Evitare il sovrappeso, infatti, rappresenta la condizione principale per non contrarre problemi ben più gravi alla colonna vertebrale. Si continua con esercizi di stretching e rafforzamento muscolare per migliorare la flessibilità della schiena ed è consigliabile l’utilizzo di rimedi domestici semplici, ma al tempo stesso efficaci, come del ghiaccio o una bottiglia di acqua calda.

“Il mal di schiena continua a essere ancora oggi una delle condizioni di malessere più frequenti a livello globale, accentuato soprattutto nell’ultimo anno dall’emergenza sanitaria e dall’eccessiva sedentarietà – ha spiegato Paolo Tenconi, medico, preparatore atletico professionista e allenatore Uefa B – rimanere seduti troppo a lungo, assumendo una posizione scorretta, e non distogliere lo sguardo dal computer effettuando delle pause sono tutte problematiche che causano dolori alla colonna vertebrale. Per questo motivo è consigliabile effettuare degli esercizi di stretching quotidiani e seguire un’alimentazione bilanciata, ricca di fibre e verdure. Nonostante le palestre siano ancora chiuse, allenarsi a casa aiuta a migliorare la propria condizione fisica e combattere il mal di schiena. Esercizi di Plank, flessioni, esercizi con i pesi, sono utili per rafforzare i distretti muscolari e possono essere eseguiti in maniera molto semplice da tutti”.

Ernia del disco, guarire senza il chirurgo



Tra le principali cause del mal di schiena vanno annoverate l’ernia del disco, che può causare intorpidimento e formicolio nelle gambe, la disidratazione delle vertebre lombari, risultato dell’invecchiamento, di un sollevamento sbagliato o di una caduta, e la spinosi della colonna vertebrale, una patologia degenerativa che può peggiorare in caso di sedentarietà eccessiva. Le problematiche alla schiena hanno un importante eco mediatico anche sui social: l’hashtag #BackPain conta oltre 1,4 milioni di citazioni su Instagram.

Ecco, infine, il decalogo degli esperti per prevenire e curare i dolori legati al mal di schiena: 1- seguire un’alimentazione bilanciata, ricca di fibre e verdure: mantenersi in forma, evitando una condizione di sovrappeso, rappresenta il monito principale per evitare il mal di schiena; 2- non sottovalutare lo stretching: bastano 15 minuti al giorno di semplici esercizi di stiramento muscolare per migliorare la flessibilità della colonna vertebrale e prevenire qualsiasi problema; 3- utilizzare del ghiaccio o dell’acqua calda: 20/30 minuti al giorno di acqua calda sulla schiena sono utilissimi per curare gli spasmi muscolari secondo una ricerca dell’American Academy of Family Physicians; 4- assumere una postura corretta: soprattutto in casi di smart working è fondamentale sedersi nella maniera più giusta possibile e fare delle pause di 20 minuti, evitando l’effetto “tech neck”; 5- stop al fumo: fumare ostacola la circolazione sanguigna dei dischi spinali e rende più frequente la possibilità di contrarre dolori alla schiena; 6- rafforzare la muscolatura con esercizi mirati: plank, flessioni e addominali sono utilissimi per migliorare il comparto muscolare lombare e prevenire eventuali fastidi; 7- attenzione al sollevamento pesi: anche in caso di allenamenti domestici rimane fondamentale prestare attenzione alla corretta esecuzione del sollevamento di pesi; 8- mantenere una routine priva di stress: iniziare a lavorare o studiare alla medesima ora, creando un percorso giornaliero privo di stress, aiuta a evitare altre complicazioni; 9- dormire in maniera corretta: la qualità del sonno influisce notevolmente sulla condizione lombare. Dormire in posizione supina, meglio se con un cuscino tra le gambe, aiuta a combattere spasmi muscolari; 10- ricorrere alle terapie di riabilitazione se consigliate.