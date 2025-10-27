16.6 C
Makeup Artist in Lombardia: Creatività e Bellezza al Tuo Posto!

Titolo lavoro: MAKEUP ARTIST_LOMBARDIA

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro:
Stiamo cercando un/a Makeup Artist appassionato/a per il nostro punto vendita di Arese, con l’obiettivo di consigliare prodotti di makeup in modo professionale e coinvolgente. Tra le responsabilità principali figurano la creazione di look personalizzati e la gestione delle vendite, trasformando le emozioni dei clienti in esperienze di acquisto positive. È richiesta una buona conoscenza delle tecniche di trucco e dei prodotti, così come la capacità di comunicare efficacemente con la clientela. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale all’interno di un team entusiasta.

Località: Arese, Milano

Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:06:40 GMT

