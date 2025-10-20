Makeup Artist a Milano: Unisciti a un Team Creativo!

Titolo lavoro: MAKEUP ARTIST



Azienda: Gi Group



Descrizione lavoro:

Gi Group cerca un/a Makeup Artist esperto/a e appassionato/a per il progetto C2C – Close To Consumer. La persona selezionata sarà responsabile di promuovere e applicare tecniche di trucco, offrendo consulenze personalizzate ai clienti. È richiesta una solida esperienza nel settore della bellezza, ottime competenze comunicative e la capacità di lavorare in un ambiente dinamico. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente stimolante dove poter esprimere la propria creatività.



Località: Milano



Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 22:09:34 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!