14.4 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Lavoro

Makeup Artist a Milano: Unisciti a un Team Creativo!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: MAKEUP ARTIST

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro:
Gi Group cerca un/a Makeup Artist esperto/a e appassionato/a per il progetto C2C – Close To Consumer. La persona selezionata sarà responsabile di promuovere e applicare tecniche di trucco, offrendo consulenze personalizzate ai clienti. È richiesta una solida esperienza nel settore della bellezza, ottime competenze comunicative e la capacità di lavorare in un ambiente dinamico. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente stimolante dove poter esprimere la propria creatività.

Località: Milano

Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 22:09:34 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Terremoti ai Campi Flegrei, torna l’allerta per Napoli
Articolo successivo
Pace e Clima: Angelo Bonelli al Rumore Festival di Fanpage
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.