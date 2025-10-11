17.6 C
Makeup Artist a Milano: Esprimi la tua creatività in un ambiente dinamico!

Titolo lavoro: MAKEUP ARTIST

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro:
Gi Group cerca un/a Makeup Artist esperto/a che dimostri una forte passione per il trucco e la bellezza. Il candidato ideale dovrà responsabilmente fornire consulenze personalizzate ai clienti, creare look innovativi e mantenere un elevato standard di servizio. Sono richieste competenze tecniche nel trucco, capacità comunicative e un atteggiamento positivo e proattivo. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Località: Pescara

Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 22:19:35 GMT

