Makeup Artist a Collegno: Unisciti a un Team Creativo!

Titolo lavoro: Makeup artist – collegno
Azienda: C2C – Close To Consumer
Descrizione lavoro:
Siamo alla ricerca di un/a Makeup Artist per la zona di Collegno e limitrofi, con una forte passione per il trucco e la capacità di trasmettere emozioni attraverso le vendite. Le responsabilità includono la consulenza su prodotti di makeup, utilizzando competenze professionali per soddisfare le esigenze dei clienti. I candidati ideali devono avere esperienza nel settore e una spiccata attitudine alla vendita. Tra i vantaggi dell’offerta ci sono l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e la possibilità di crescere professionalmente.
Località: Collegno, Torino
Data pubblicazione: Thu, 17 Jul 2025 05:57:05 GMT
