Makeup Artist a Busnago con grande creatività

Posizione lavorativa: MAKEUP ARTIST – BUSNAGO

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro: Cerchiamo un/a Makeup Artist per la città di BUSNAGO Sei appassionato/a di makeup e sai trasformare un’emozione… in una vendita? Stiamo cercando proprio TE! Cosa farai: – Consigliare prodotti makeup unici con professionalità e passione…

Località: Busnago, Monza Brianza

Data pubblicazione: Wed, 16 Jul 2025 22:45:16 GMT


