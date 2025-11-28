Makeup Artist a Busnago con grande creatività

Posizione lavorativa: MAKEUP ARTIST – BUSNAGO
Azienda: Gi Group
Descrizione lavoro: Cerchiamo un/a Makeup Artist per la città di BUSNAGO Sei appassionato/a di makeup e sai trasformare un’emozione… in una vendita? Stiamo cercando proprio TE! Cosa farai: – Consigliare prodotti makeup unici con professionalità e passione…
Località: Busnago, Monza Brianza
Data pubblicazione: Wed, 16 Jul 2025 22:45:16 GMT
