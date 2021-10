Maker Music x YOUth è il nuovo concorso per i giovani tra i 18 e i 35 anni indetto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con Maker Faire Rome. L’obiettivo è quello di ottenere una identità sonora per le iniziative del Dipartimento, per accompagnare le attività di comunicazione legate alla Carta giovani nazionale.

Il contest si articola in due sezioni: brano musicale e jingle. È possibile partecipare a una o entrambe. Il brano dovrà essere costituito da testo e musica e avere una durata massima di 59 secondi. Il jingle, invece, dovrà essere solo strumentale e avere una durata massima di 5 secondi. Sia il testo che la musica dovranno essere coerenti con i tre concetti chiave del concorso: il mondo a portata di mano, le pari opportunità e la libertà di scelta.

Per presentare le domande c’è tempo fino alle 18 dell’8 novembre. I lavori saranno valutati da una giuria di esperti, che esprimerà per entrambe le sezioni la propria preferenza sulla base della coerenza del brano rispetto agli obiettivi del concorso, alle tre parole chiave e alla qualità della produzione. I vincitori si aggiudicheranno una fornitura completa per la produzione musicale del valore di 1.500 euro (tre software: Arturia VCollection, Fx Collection e Reason.