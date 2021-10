Droni, robot, sensori, intelligenza artificiale. Al Maker Faire di Roma, in programma dall’8 al 10 ottobre, sarà possibile vedere e toccare con mano le ultime invenzioni della tecnologia e conoscere i progetti che, a breve, potrebbero migliorare molti ambiti della nostra vita. Ecco una selezione dei protagonisti e delle innovazioni che animeranno la manifestazione.

Ternary Computer System

Un nuovo tipo di microprocessore, che funziona con logica ternaria. I vantaggi immediati del sistema ternario, rispetto al binario, sono una raccolta migliore delle informazioni e la riduzione delle dimensioni dei chip. Una rivoluzione per l’elaborazione dei dati e il supercalcolo. Si applica campi emergenti dell’intelligenza artificiale e della connessione cervello-macchina.

Un drone per la consegna di sangue e farmaci

Allo stand dell’Università Niccolò Cusano, un drone studiato e realizzato dalla Eurolink Systems per consegnare sacche di sangue, plasma e anche farmaci nelle aree difficili da raggiungere e nelle situazioni di urgenza. Silenzioso, veloce e tecnologicamente avanzato, BELUGA® è un drone ispirato dalla natura per compiere missioni che necessitano della massima sicurezza e affidabilità.

Un sistema di raffreddamento in miniatura

L’evoluzione dell’elettronica porta alla miniaturizzazione e all’aumento della potenza con un conseguente aumento delle densità di potenza termica. In Quattro ha sviluppato un innovativo sistema avanzato di raffreddamento bifase per l’elettronica di potenza, sia per applicazioni terrestri che spaziali, per soddisfare le esigenti richieste di raffreddamento in termini di compattezza, peso e consumo energetico.

Hephaestus Rocketry Team

L’obiettivo è quello di sviluppare un modello in scala di un razzo funzionante e autonomo. Tutti i sistemi come la sequenza di avvio, la stabilizzazione e l’apertura dei paracaduti, sono gestiti dall’elettronica del vettore e del launchpad. L’avionica infatti, grazie a una serie di sensori, è in grado di determinare l’errore di assetto e, dopo una serie di calcoli, di correggerlo controllando la spinta (thrust vectoring control).

Indumenti sensoriali anti Covid

Un guanto sensoriale, una tuta sensoriale, un berretto sensoriale, dei calzini sensoriali per la riproduzione della cinematica umana tramite avatar e per lo studio del controllo motorio. Al Maker Faire saranno presenti anche dei calzini sensoriali per la valutazione della postura nella riabilitazione, oltre a un cerchietto elettroencefalografico per il monitoraggio dello stato di attenzione nei conducenti di veicoli a rischio. Un bracciale elettromiografico per il riconoscimento dei gesti della mano. Tutti strumenti utili anche al monitoraggio di pazienti a rischio Covid-19.

Il robot che sa valutare il contesto esterno

Uno degli obiettivi fondanti dell’Intelligenza artificiale e della Robotica riguarda lo sviluppo di agenti capaci di interagire con l’ambiente circostante. Per raggiungere questo obiettivo, un passo fondamentale è quello di rendere l’agente capace di capire lo stato attuale del mondo che lo circonda. In questo contesto, la visione rappresenta uno dei canali sensoriali preferibili, e per questo motivo la comunità scientifica sta lavorando molto per sviluppare sistemi di visione per robot sempre più prestazionali. Un progetto che il Politecnico di Torino sta sviluppando per costruire le fondamenta della conoscenza teorica e degli algoritmi che i robot del futuro useranno per operare autonomamente sugli oggetti, sull’ambiente e sul mondo.

BullyBuster, il software contro il bullismo

Nel 2019, nell’ambito del bando relativo ai Progetti di rilevante interesse nazionale, il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha finanziato il progetto “BullyBuster – A framework for bullying and cyberbullying action detection by computer vision and artificial intelligence methods and algorithms”. Si tratta di una proposta che mira al contrasto delle azioni di bullismo e cyberbullismo, dove gli Atenei cooperano per la creazione e lo sviluppo di un software che, ricorrendo all’intelligenza artificiale e a tecniche dei computer vision, consente di individuare e segnalare comportamenti violenti commessi da minori in danno dei coetanei. Lo farà grazie ai dati ricavati da video, testi e analisi tattile dei ragazzi.

La piattaforma anti smog

L’Agenzia spaziale europea ha sviluppato una piattaforma customizzata a basso costo per misurare parametri di qualità dell’aria come CO2, PM2.5, e PM10. Usando un RaspberryPi, un Arduino e vari tipi di sensori di qualità dell’aria a basso costo. Varie unità sono state assemblate e distribuite per l’Europa in scuole, Università e altri luoghi, permettendo il dispiegamento di una rete di sensori di qualità dell’aria connessi tra loro.

Il robot esploratore per rifiuti abbandonati

Il progetto Wall-Green consiste in un sistema integrato robotico e intelligente per la gestione della raccolta di rifiuti inquinanti posizionati in spazi aperti non gestiti dalle normali procedure di raccolta rifiuti. Spiagge libere, parchi, aree concerti, meeting all’aperto e feste patronali saranno ispezionati da un robot a batterie ricaricabili ad energia solare, sulla falsariga dei Robot-sonda usati da anni per le esplorazioni di Marte. Questo Robot è dotato di un microcomputer principale, il RaspBerry PI4, che, utilizzando un sistema di telecamere, è in grado di muoversi con meccanismo di pan&tilt, di software di Computer Vision e tecniche di Intelligenza artificiale.

Protezione dei dati sensibili nei documenti

I documenti digitali possono contenere informazioni sensibili sia esplicitamente (per esempio dati personali) implicitamente (metadati che possono contenere l’identità dell’autore). È necessario, quindi, trovare un modo per analizzare i documenti digitali prima della loro pubblicazione in modo da ripulirli da informazioni sensibili. UniBas (in collaborazione con Multipartner spa) ha avviato un progetto di ricerca per individuare e rimuovere automaticamente il contenuto sensibile nei documenti (anche scritti a mano), analizzare i metadati e utilizzare tecniche innovative, come la steganografia, per tracciare il contenuto dei documenti tramite sistemi ispirati alla teoria dei grafi.

Applicazioni avanzate di robotica per l’industria

Questo progetto ha l’obiettivo di presentare applicazioni innovative che coinvolgono manipolatori collaborativi dotati di telecamere con sensori di profondità tridimensionale, in grado di rilevare le dimensioni e la posizione relativa degli oggetti nello spazio. Le immagini e le misure di profondità delle telecamere saranno utilizzate per applicazioni di intelligenza artificiale volte a svolgere compiti complessi come l’inserimento di un perno in un foro, il riconoscimento di oggetti e la determinazione del punto di presa da parte del manipolatore.

Il robot Sandwich

Sandiwch è un robot basato su ROS e realizzato con una Jetson Nano e una Raspberry Pi PICO, con lo scopo di imparare e implementare sistemi di visione artificiale basati su reti neurali e altri sistemi di supporto alla robotica basati su algoritmi visivi. È ideato per funzionare in ambienti piccoli senza troppi requisiti di spazio, costruito con componenti meccanici modulari e facilmente espandibili, con un’elettronica pensata per essere versatile e per facilitarne l’espansione. Sandwich è capace funzionare con un controllo remoto attraverso Wi-Fi, con un’interfaccia web appositamente creata, oppure di seguire autonomamente oggetti o persone che identifica nell’ambiente circostante grazie ad algoritmi di object detection.

Slammer: un robot rover autonomo

Un robot rover nato come progetto per imparare la robotica e basato su diverse tecnologie opensource come ROS. Il robot é anche usato come piattaforma di sviluppo per il progetto uNav, un sistema opensource avanzato di controllo motori per applicazioni robotiche. Il robot impiega diversi sensori (Camera 3D, Lidar e IMU) per percepire l’ambiente circostante, crearne una mappa e navigare in modo autonomo, aggirando ostacoli. Algoritmi AI di Real-Time Object Detection sono usati per individuare oggetti nell’ambiente circostante

Erwhi Hedgehog (mk3)

ERWHI è l’acronimo di “Eyed Robot With Human Interaction”. Attualmente è tra i più piccoli robot al mondo capaci di navigazione autonoma e visione artificiale. Lo scopo del progetto è creare un piccolo robot che permetta di testare software progettato per robot più grandi, come auto autonome o piattaforme mobili utilizzate nei magazzini. Il codename Hedgehog è perché suona come “ERWHI Hedgehog, ERWHI at the edge” e per il grande dissipatore sulla parte superiore che ricorda un riccio. Il software è basato su ROS, OpenVino (framework Intel per AI), MobileNET SSD (framework per computer vision con deep learning) e Arduino. Il progetto è completamente open source e open hardware, il corpo è anche stampabile in 3D e l’elettronica può essere riprodotta utilizzando componenti disponibili in commercio.

Il robot che ripara i guasti

Il progetto DIAPRO 4.0 prevede lo sviluppo di un dimostratore in ambiente operativo reale di un sistema “cost-effective” multisensore di Diagnostica-Prognostica (DiaPro 4.0), integrato negli azionamenti meccanici, in grado di garantire alta affidabilità diagnostica per guasti su rotori, ingranaggi, cuscinetti e motori elettrici, alta precisione prognostica e costi competitivi. DiaPro 4.0 coinvolge 3 laboratori (MechLav – Unife, InterMech – Unimore, Raw Power) e 2 imprese (Bonfiglioli S.P.A, Marposs). È cofinanziato da POR Fesr Emilia-Romagna 2014-2020 e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il musicista di suoni antichi

Ammilab, il laboratorio dell’Associazione italiana di musica meccanica, ha la missione di sviluppare soluzioni per far rivivere la musica antica e far suonare strumenti musicali meccanici. La partecipazione a MFR 2021 sarà caratterizzata da tre musicisti automatici: un bassista, un batterista e un suonatore di glockenspiel! Strumenti reali suonati automaticamente. Il basso è tenuto da una figura di nome “Ray”. Può girare e abbassare la testa e cambiare il colore dei propri occhi. I “Rays” suoneranno insieme ad altri strumenti musicali meccanici.

Il robot polifunzionale Lambda

Lambda è un progetto di robotica di servizio, lo scopo è avere un robot che si sa muovere in ambiente domestico. Il movimento è fluido e assicurato da una trazione a 4 motori con ruote omnidirezionali. Il robot è munito di un braccio manipolatore di utilità e misura 80 centimetri. L’architettura del sistema elettronico è basata su tre schede: – scheda servo, per controllare il movimento del braccio – scheda motori, per realizzare il movimento omnidirezionale e gestire i sensori di basso livello – RaspBerry per coordinare le funzioni generali del robot.

“Ricambi” per il corpo umano

Una riflessione sulle nuove prospettive delle connessioni uomo-macchina. Robocop di acciaio, o sinuosissimi replicanti alla “Io,Robot”, che aspetto avranno i robot? Queste biomacchine subiranno tutto quello che il corpo umano subisce col passare dell’età, ossia il decadimento delle parti umane? Esisteranno dei ricambi, dei componenti sostitutivi? Il destino ineluttabile della putrefazione non può essere evitato. Da questi ragionamenti nascono i ricambi di The corrupted body, pezzi di corpi animati con microprocessori e ricoperti da pelle e tessuti biologici.

Il contapersone

PMA è un sistema digitale per il collezionamento, l’analisi e la visualizzazione dei dati che offre una panoramica dello spostamento e della numerosità delle persone in differenti contesti. Consente di monitorare il flusso di persone all’interno del perimetro di copertura di specifici sensori, catturando l’impronta radio dei dispositivi delle persone dotati di interfacce WiFi come smartphone e smartwatch. Dopo la raccolta, i dati grezzi vengono analizzati con algoritmi di estrazione delle informazioni e per mezzo di un’interfaccia web diverse metriche vengono rese disponibili all’utente.

Il sistema che monitora gli edifici

Lo stato attuale dell’ambiente costruito in Italia mostra problemi rispetto alla sicurezza degli edifici e la necessità di un “track record” per gran parte di essi. Tali criticità diventano evidenti durante eventi sismici e altre condizioni ambientali estreme. Ciò richiede un sistema di monitoraggio capace di fornire informazioni riguardo gli edifici nuovi e esistenti. L’Università di Tor Vergata ha sviluppato un sistema di monitoraggio permanente per la misura dello stato di sollecitazione nelle costruzioni, puntando a progettare nuovi materiali e componenti per gli edifici di prossima generazione.