Storie di innovazione e creatività con lo sguardo rivolto al futuro, raccontate da speaker internazionali di grande rilievo: l’appuntamento da non perdere è fissato per giovedì 7 ottobre alle 17 al Gazometro Ostiense (ingresso da Via del Commercio 9/11), con la opening conference del Maker Faire Rome. La manifestazione si svolgerà sia in presenza che in diretta streaming dall’8 al 10 ottobre.

Il tema di quest’anno è “Fast forward – The future in the making” e sarà l’occasione per riflettere e discutere, in particolar modo, sul tema del design inteso come “turbine di trasformazione sociale”, come infrastruttura fondante di un nuovo vivere individuale e collettivo tra fisico e digitale “che ha la capacità di dare senso, significato, ragione di esistere alle cose”.

La serata prevede la partecipazione di ospiti illustri tra i quali Roya Mahboob, imprenditrice afghana, ceo di Digital Citizen Fund, organizzazione no profit che si dedica ad aiutare le ragazze e le donne nei Paesi in via di sviluppo ad accedere alla tecnologia. Il suo lavoro si concentra sull’alfabetizzazione digitale per colmare il divario tra istruzione e mercato del lavoro.

Mahboob, nominata tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time nel 2013, è anche fondatrice di Afghan Dreamers, il team di robotica femminile fondato nel 2017 ad Herat. Con lei parteciperanno alla opening conference di MFR 2021 altre due donne afghane e sue collaboratrici, Mahbooba Islami, laureata in Medicina a Herat e mentor a distanza per Afghan Dreamers e Digital Citizen Fund, e Azada Barakzai, laureata in Ingegneria civile e anche lei mentor per Afghan Dreamers.

Tra gli altri relatori di prestigio figurano Hiroaki Kitano, presidente e ceo di Sony Cs Lab e presidente del Systems Biology Institute a cui è affidato l’Opening speech, Marinella Levi, docente di Scienza e tecnologia dei materiali al Politecnico di Milano, Raffi Tchakerian, designer e docente al Dubai Institute of Design and Innovation, Sofia Crespo, artista ed esperta di tecnologie ispirate alla biologia, Enrico Bassi, direttore di OpenDot Milano, Sheila Scerba, esperta di politiche di sviluppo locale e di formazione professionale, Sonia Massari, direttore accademico di Future Food Academy e cofondatrice di Fork.

Poi ancora Eliana De Marchi, responsabile dell’Eni magnetic fusion energy dept. sin dalla sua creazione nel 2018 e come parte del Divertor Tokamak Test Facility Team è responsabile della valorizzazione delle tecnologie innovative, Leonardo Durante, docente di Sistemi automatici e Controlli all’ITIS Enrico Fermi di Roma, Stefano Micelli, professore di Economia e gestione delle Imprese all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Steven Jepeal, laureato al MIT quest’anno e fondatore della startup Allium Engineering, Michelle J. Johnson, professore associato di ruolo di Medicina fisica e riabilitazione presso l’Università della Pennsylvania.

Infine Nir Goldstein, ad di “The Good Food Institute Israel”, organizzazione globale no profit basata sulla scienza che è leader mondiale nelle tecnologie proteiche alternative, Tommaso Ghidini, capo della Divisione strutture, meccanismi e materiali dell’Esa e Luca Parmitano, colonnello dell’Aeronautica militare italiana e astronauta dell’Esa. La conferenza sarà arricchita anche da interventi istituzionali come quello del ministro per gli Affari Esteri e Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Condurrà Diletta Parlangeli, giornalista Rai.