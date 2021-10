Si è conclusa con un sold out di biglietti venduti la nona edizione del Maker Faire Rome, l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione e alla creatività, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e, quest’anno, di nuovo in presenza. Nei giorni della manifestazione, l’opening conference del 7 ottobre e dall’8 al 10, sono state 21mila le persone che hanno visitato gli spazi espositivi della manifestazione all’interno dell’area del Gazometro Ostiense, per la prima volta aperta al pubblico.

I tanti appuntamenti dal palco del Main Stage, trasmessi anche in streaming, hanno approfondito e rilanciato i temi portanti della fiera, dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall‘IoT al recycling fino alla data science e alla moda. Oltre all’intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia rappresentata dalle sezioni Maker Art e Maker Music.

Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma

“Tornare in presenza – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – è stata una forte emozione e una sfida che, grazie alla passione e all’interesse del pubblico, possiamo dire di aver vinto. Questa edizione si è svolta in una location unica, uno spazio di archeologia industriale e di innovazione come quello del Gazometro Ostiense e di questo ringrazio Eni, nostro main partner, ancora una volta. Si è consolidato un ecosistema virtuoso tra visitatori in presenza e online che coinvolge maker, scuole, Università, centri di ricerca, imprese e appassionati, all’insegna dell’innovazione alla portata di tutti. Ringrazio tutti i partner, pubblici e privati, che continuano a sostenerci rendendo possibile la realizzazione del Maker Faire Rome anche in questo complesso 2021″.