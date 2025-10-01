16 C
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Maker Dojo Club: Innovazione Digitale per Giovani in Italia

Il Maker Dojo Club è un’iniziativa che combina creatività digitale, robotica, coding e tinkering, dedicata a ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni. Questo progetto, finanziato da Atus, mira a sviluppare competenze digitali fondamentali per il futuro. Il programma prevede cinque incontri, a partire dal 10 ottobre, ciascuno della durata di due ore. Le attività sono strutturate in modo autoconclusivo, consentendo ai partecipanti di prendere parte anche a sessioni singole senza dover seguire un percorso continuo.

Le attività non sono improntate su lezioni frontali, ma si concentrano su esperimenti, costruzioni e sfide creative. Giacomo Frattola, coordinatore di Maker Dojo, sottolinea l’importanza di organizzare attività educative sui digitali e sulle tecnologie indispensabili per utilizzare questi strumenti. Questo formato è stato specificamente creato per le scuole e si distingue per l’intenzione di coinvolgere anche i genitori.

Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e la partecipazione delle famiglie, promuovendo la cultura STEM e innovazioni educative. Inoltre, il Laboratorio Aperto funge da punto di riferimento per la creatività e l’apprendimento pratico nella comunità. Marco Antonio Rizzo, presidente di Laboratorio Aperto, afferma che dal 2019 è stato avviato il progetto del “Club”, con l’impegno di fornire competenze che possano rendere i giovani sempre più competitivi nel mondo digitale.

