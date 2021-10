MakerArt è la sezione che unisce il mondo dei Maker a quello degli artisti. La manifestazione, che si terrà al Gazometro di Roma dall’8 al 10 ottobre, dà spazio a una riflessione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi algoritmici nelle attività quotidiane: dalla navigazione ai motori di ricerca, dai consigli agli sms, dagli assistenti virtuali fino alle sue applicazioni verso risultati controversi e anche pericolosi, che riguardano il profilare e il classificare il mondo per una sua versione più prevedibile e controllabile.

L’occasione per affrontare questi temi è la mostra “You and Ai. Through the algorithmic lens“, curara da Irini Mirena Papadimitriou e Valentino Catricalà. Realizzata in collaborazione con Onassis Stegi, la mostra è un progetto dell’European ARTificial Intelligence Lab, co-finanziato dal Creative europe program dell’Unione europea. Si tratta di un’indagine intorno ai temi dell’AI, ponendo attenzione agli automatismi che abbiamo inconsciamente integrato nei movimenti del nostro corpo e alle ricadute sociali derivanti dall’utilizzo dei social media, delle mappe digitali e dei dispositivi mobili.

Papadimitriou e Catricalà, per questa esperienza, hanno coinvolto un team di artisti internazionali. Protagonisti della mostra Memo Akten, Hiba Ali, Paolo Cirio, Stephanie Dinkins, Jake Elwes, Kyriaki Goni, Alessandro Giannì, Helena Nikonole, Filippo Okapi, Donato Piccolo, Anna Ridler, Jenna Sutela, Nye Thompson, Emilio Vavarella e ancora i gruppi Bill Balaskas & Stop LAPD Spying Coalition, Catherine D’Ignazio – Lauren F. Klein – Marcia Diaz Agudelo, Mushon Zer-Aviv – Dan Stavy – Eran Weissenstern, Entangled Others (Sofia Crespo X Feileacan McCormick) e Numero Cromatico.

Parallelamente, in collaborazione con Maker Music, è stato ideato lo Storm concert, un dialogo tra l’artista Donato Piccolo e il gruppo musicale Garage Gang, composto da Federico Codacci e Edoardo Martucci, noti musicisti della scena trap romana. Si tratta di una performance dove l’elettricità diventa suono e la melodia tempesta di elettroni governata dalla mano umana.

Spettacolare la videoinstallazione esterna di Daniele Puppi. Uno schermo di otto metri in cui l’artista italiano ha creato una installazione site specific che avvolgerà lo spettatore in una affascinante esperienza sensoriale. A seguire, Anita Calà (Villam) e Elena Giulia Rossi (Arshake) lanceranno la call for ideas del progetto Game Over-Future C(o)ulture, con l’installazione di Alessandro Giuggioli (Quinto Sapore), operazione installativa che avvia un progetto transdisciinare tra le pratiche più antiche dell’agricoltura e quelle più avanzate della tecnologia.