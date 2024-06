Majestic SM22 V1 – Televisore SMART LED FULL HD 22″, Sistema operativo VIDAA, Wi-Fi integrato, DVB-T/T2 e DVB-S/S2, Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V – DC 12V, Telecomando, USB

158,96€

TELEVISORE LED FULL HD 22” SMART SISTEMA OPERATIVO VIDAA SINTONIZZATORE ANALOGICO E DIGITALE TERRESTRE DVB-T/T2 HD SINTONIZZATORE SATELLITARE DVB-S/S2 HD RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI TRAMITE USB COMPATIBILE CON MODULO CAM CI+ HD SMART TV schermo 22” FULL HD (1920 x 1080) formato 16:9 Retroilluminazione di tipo DIRECT LED Luminosità: 180 cd/m² – Contrasto 4000:1 – Tempo di risposta: 6,5 ms Wi-Fi integrato – Ingresso di rete RJ45 Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG) / SECAM (BG/DK/L) Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C HD Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc…) Supporto Televideo (Teletext) Funzione Hotel Ordinamento automatico dei canali (LCN) Funzione EPG (guida elettronica programmi) Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 – Uscita Audio Ottica Digitale Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD) Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali Telecomando con batterie incluse – Presa cuffie da 3,5mm Ingresso antenna 75 ohm – Ingresso antenna LNB satellitare Base di supporto rimovibile Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) – DC 12V Adattatore 12V presa accendisigari (in dotazione) Dimensioni prodotto: 51 (L) x 30,7 (H) x 7,8 (P) cm Dimensione con piedistallo: 51 (L) x 34,2 (H) x 16,5 (P) cm Peso: 2,15 Kg

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,8 x 51 x 30,7 cm; 2,15 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ New Majestic spa

ASIN ‏ : ‎ B0CZTJSCDQ

Numero modello articolo ‏ : ‎ 113522 V1

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Smart TV schermo 22″

SIstema operativo VIDAA

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 HD e satellitare DVB-S/S2 HD

HEVC MAIN 10

Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) – DC 12V