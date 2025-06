Offerta di Lavoro: Maitre d’Hotel per Prestigioso Resort

Sei un professionista appassionato e con esperienza nel settore della ristorazione? Stiamo cercando un Maitre d’Hotel per il nostro esclusivo Resort, dove l’eccellenza del servizio è al centro dell’esperienza dei nostri ospiti.

Responsabilità principali:

Gestire e coordinare il servizio in sala, garantendo efficienza e puntualità.

Assicurare un’esperienza culinaria di alta qualità, curando ogni dettaglio.

Accogliere e assistere gli ospiti con attenzione e cortesia, creando un’atmosfera accogliente.

Requisiti:

Esperienza pregressa come Maitre d’Hotel o in ruolo analogo.

Ottima capacità di gestione del team e delle risorse.

Eccellenti doti comunicative e relazionali.

Forte orientamento al cliente e attenzione al dettaglio.

Unisciti a noi per contribuire a creare memorie indimenticabili per i nostri ospiti. Se desideri far parte del nostro team, candidati ora!